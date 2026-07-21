Chelsea merr një ofertë nga klubi i Ligës Premier për yllin e skuadrës
Pas një sezoni zhgënjyes në fanellën e Chelseat, anësori Alejandro Garnacho raportohet se është në bisedime të avancuara me Aston Villan për një huazim njëvjeçar.
Trajneri i ri, Xabi Alonso, e ka bërë të qartë se argjentinasi nuk bën pjesë në planet e tij për sezonin 2026/27, duke i hapur rrugën largimit të tij gjatë kësaj vere. Raportimet e fundit pretendonin se Roma kishte paraqitur një ofertë zyrtare për 22-vjeçarin, por tani klubi italian përballet me konkurrencën e Aston Villas së drejtuar nga Unai Emery.
Sipas “The Athletic”, Aston Villa ka propozuar një marrëveshje për ta transferuar Garnachon në Villa Park në formë huazimi për një sezon, me detyrim blerjeje nëse plotësohen kushte të caktuara. Megjithatë, detajet dhe shifrat e marrëveshjes ende nuk janë dakorduar.
Ndërkohë, Fabrizio Romano raporton se negociatat mes palëve janë në vazhdim, ndërsa Emery e ka miratuar tashmë Garnachon si një nga objektivat e tij për merkaton. Trajneri spanjoll kishte tentuar ta transferonte edhe verën e kaluar, kur lojtari u largua nga Manchester United, por në atë kohë Chelsea fitoi garën për nënshkrimin e tij.
Chelsea, pas një sezoni të dobët 2025/26 që e la jashtë edhe Ligës së Konferencës, është përqendruar më shumë në largimin e lojtarëve sesa në afrime të reja. Xabi Alonso nuk dëshiron të mbajë futbollistë që nuk përshtaten me filozofinë e tij ose që kërkojnë një fillim të ri.
Nëse Garnacho largohet, huazimi i tij do ta ndihmonte Chelsean të balanconte financat, pasi klubi raportohet se ka arritur një marrëveshje rekord prej 157.3 milionë dollarësh për mesfushorin ofensiv të Aston Villas, Morgan Rogers.
Ndërkohë, Chelsea vazhdon të kërkojë përforcime edhe në mbrojtje. Së fundmi është lidhur me John Stones, i cili është lojtar i lirë pas skadimit të kontratës me Manchester Cityn, si dhe me qendërmbrojtësin e Crystal Palace, Maxence Lacroix.
Huazimi mund të mos duket skenari ideal për Garnachon, i cili firmosi një kontratë shtatëvjeçare me Chelsean vetëm verën e kaluar, por një ndryshim ambienti duket se është i nevojshëm për të.
Argjentinasi pati një sezon për t'u harruar në Stamford Bridge, duke shënuar vetëm tetë gola – gjashtë prej tyre në garat e kupës – dhe duke dhënë katër asistime në 43 paraqitje.
Paraqitjet e tij ishin tepër të paqëndrueshme, veçanërisht në 24 ndeshjet e Ligës Premier, për të bindur Xabi Alonson se meritonte një vend në projektin e tij. Tani, Garnacho ka mundësinë të rindërtojë karrierën nën drejtimin e një trajneri që e vlerëson prej kohësh dhe, njëkohësisht, të luajë në Ligën e Kampionëve me Aston Villan – diçka që Chelsea nuk mund t'ia ofrojë sezonin e ardhshëm./Telegrafi/