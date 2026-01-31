Chelsea me përmbysje fantastike triumfon ndaj West Hamit
Chelsea me rikthim ka arritur t’i fitojë pikët e plota në përballjen londineze ndaj West Ham Unitedit.
“Blutë” ishin në disavantazh prej dy golave, por arritën ta përmbysnin në 3-2 për t’i gëzuar tifozët midis “Stamford Bridge”.
Jarrod Bowen kaloi West Hamin në epërsi pas vetëm shtatë minutave lojë për të shënuar nga afërsia.
Ndërsa, ishte Summerville që dyfishoi epërsinë pas asistimit të Wan-Bissaka (36’).
Megjithatë, në pjesën e dytë Chelsea zhvilloi krejtësisht lojë tjetër. Joao Pedro fillimisht me një goditje të fuqishme e ngushtoi epërsinë (58’).
Ndërsa, ishte Marc Cucurella që shënoi me kokë nga afërsia për ta barazuar rezultatin (70’).
Fitoren e Chelseas krejt në kohën shtesë e vulosi mesfushori Enzo Fernandez, i cili me një goditje të lehtë e la të shtangur portierin mysafir (90+2’).
Chelsea me këtë fitore ngjitët në pozitën e katërt me 40 pikë kurse West Ham qëndron në vendin e 18-të me 20 sosh./Telegrafi