Chelsea i ka vendosur Cole Palmer çmim marramendës
Interesimi i fortë i Manchester United për Cole Palmer ka ndezur një debat të madh në futbollin anglez.
Ylli i Chelseat është shndërruar në një nga emrat më të përfolur të afatit kalimtar, duke shkaktuar shqetësim në Stamford Bridge.
Në moshën 23-vjeçare, Palmer është afirmuar si një nga lojtarët më vendimtarë të Ligës Premier, çka e bën çdo lëvizje të mundshme për të një çështje me peshë të madhe sportive dhe financiare.
Manchester United e sheh Palmer si liderin ofensiv që i mungon projektit të tyre.
Në Old Trafford vlerësohet talenti, qëndrueshmëria dhe aftësia e tij për të marrë përgjegjësi në momentet kyçe.
Mediat britanike raportojnë për një ofertë fillestare rreth 120 milionë euro, një shifër që tregon seriozitetin e interesit dhe dëshirën e klubit për të ndërtuar të ardhmen rreth tij.
Klubi londinez e konsideron Cole Palmer të patransferueshëm, përveç rasteve kur paraqitet një ofertë jashtë çdo standardi të zakonshëm.
Drejtuesit e klubit kanë vendosur një çmim prej 200 milionë eurosh, duke e cilësuar Palmer si boshtin e projektit sportiv afatgjatë dhe një aset strategjik të pazëvendësueshëm.
Kjo përplasje mes dy gjigantëve anglezë pritet të ketë ndikim të madh në tregun e transferimeve.
Man Utd është i vendosur të rikthehet në majën e futbollit evropian, ndërsa Chelsea nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga ylli i tij.
Nëse marrëveshja do të konkretizohet, ajo mund të shndërrohet në një nga transferimet më të shtrenjta në historinë e futbollit anglez. /Telegrafi/