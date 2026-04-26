Chelsea eliminon Leeds Utd, kualifikohet në finale të FA Cup
Chelsea është finalisti i dytë i FA Cup, pasi në gjysmëfinale triumfoi ndaj Leeds Utd.
Pas disa rezultateve negative, “Blutë” u kthyen te fitorja pas triumfit 1-0.
Leeds Utd e nisi më fuqishëm për të rrezikuar përmes Breneden Aaranson, por që Sanchez me super pritje ia mohoi golin.
Ishte Enzo Fernandes që shënoi nga afërsia me kokë për ta zhbllokuar epërsinë pas asistimit të Pedro Netos (23’).
Leeds tentoi të kthehet në lojë, duke rrezikuar edhe përmes Anton Stach, mirëpo sërish Sanchez ishte në vendin e duhur (47’).
Chelsea pastaj u fokusua në mbrojtje dhe deri në fund arritën ta ruajnë rezultatin për ta regjistruar fitoren.
Kësisoj, Chelsea shkon në finale – aty ku po e pret Manchester City, e cila të shtunën eliminoi Southamptonin./Telegrafi/