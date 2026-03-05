Chelsea bën një ofertë befasuese për sulmuesin që dështoi keq te Barcelona
Chelsea raportohet se ka bërë një ofertë fillestare për të transferuar ish-sulmuesin e Barcelonës, Vitor Roque.
Sulmuesi brazilian, i cili pati vështirësi gjatë një periudhe të shkurtër te Barcelona, ka rigjetur formën e tij të golit me Palmeiras, duke tërhequr interes të madh nga drejtuesit e klubit londinez.
Sipas Mundo Deportivo, klubi londinez e ka identifikuar lojtarin me nofkën “Tigrinho” si një nga objektivat kryesorë për afatin kalimtar të verës. Raportohet se Chelsea tashmë e ka formalizuar interesimin e saj me një ofertë rreth 50 milionë euro.
Edhe pse periudha e tij në La Liga u konsiderua kryesisht si një dështim, forma e tij e fundit në Brazil ka rikthyer besimin se ai mund të ketë sukses në nivelin më të lartë të futbollit evropian.
Lajmi për interesimin e Chelseat është një zhvillim shumë i mirë për financat e Barcelonës. Gjigantët katalanas e shitën Roque te Palmeiras në shkurt të vitit 2025 për një shumë fikse prej 25.5 milionë euro, plus 5 milionë euro të tjera në formë bonusesh.
Megjithatë, pjesë shumë e rëndësishme e marrëveshjes ishte edhe një klauzolë prej 20 për qind nga shitja e ardhshme.
Nëse interesimi i Chelseat përfundon me një transferim të madh, Barcelona mund të përfitojë një pjesë të konsiderueshme financiare.
Ekziston gjithashtu një detaj specifik në kontratë lidhur me këtë përqindje. Raportet tregojnë se nëse Palmeiras e shet sulmuesin për më pak se 40 milionë euro, atëherë përqindja e Barcelonës do të bjerë në vetëm 10 për qind.
Megjithatë, duke qenë se oferta fillestare e Chelseat raportohet rreth 50 milionë euro, klubi katalanas aktualisht është në rrugë të mirë për të përfituar 20 për qind të plotë nga transferimi./Telegrafi/