Chappell Roan nën kritika: Pse këngëtarja amerikane po bën bujë këto ditë?
Chappell Roan, emri i vërtetë i së cilës është Kayleigh Amstutz, u bë shumë e famshme brenda pak vitesh falë hitit “Good Luck, Babe!” dhe suksesit të albumit të saj.
Ajo arriti kulmin me performanca të mëdha dhe fitimin e një çmimi Grammy si 'artistja më e mirë e re'.
Megjithatë, krahas suksesit, ajo është përfshirë në shumë polemika.
Shpesh është ankuar për famën dhe ka pasur përplasje me fansat, duke vendosur kufij të rreptë dhe duke thënë se nuk dëshiron që njerëzit t’i afrohen.
Një nga incidentet më të fundit ndodhi në Brazil, ku sipas raportimeve, një person i sigurisë i lidhur me të trembi dhe bëri të qajë vajzën 11-vjeçare të aktorit Jude Law.
Vajza thjesht e kishte parë këngëtaren dhe ishte entuziazmuar, por situata u përshkallëzua kur sigurimi reagoi ashpër.
Chappell mohoi përgjegjësinë, duke thënë se nuk kishte dijeni për ngjarjen dhe kërkoi falje.
Ky nuk është rasti i vetëm problematik: ajo është kritikuar edhe për anulimin e koncerteve në moment të fundit, për sjellje të ashpër ndaj fotografëve dhe për pretendime për sjellje arrogante gjatë eventeve.
Reagimet janë të ndara: disa e mbështesin duke thënë se po përpiqet të mbrojë privatësinë dhe shëndetin e saj mendor, madje edhe Miley Cyrus ka dalë në mbrojtje të saj.
Të tjerë mendojnë se duhet të pranojë realitetin e famës dhe të mos sillet në mënyrë arrogante.
Si pasojë e polemikave, ka filluar të përballet edhe me pasoja konkrete, si anulimi i një koncerti në Rio de Janeiro nga autoritetet lokale. /Telegrafi/