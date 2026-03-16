Çfarë prona po kërkohen në treg? 5 oferta që mund t’i shikoni këtë javë
Interesimi për prona në Prishtinë dhe në zona të tjera rezidenciale apo turistike vazhdon të mbetet i lartë, ndërsa blerësit gjithnjë e më shpesh kërkojnë informacione të qarta dhe oferta konkrete para se të marrin vendimin për investim.
Përmes rubrikës Telegrafi Real Estate, në bashkëpunim me Pro Real Estate, çdo javë prezantohen disa nga pronat që aktualisht janë në treg, duke i sjellë para lexuesve të Telegrafit mundësi të ndryshme për banim dhe investim.
Një nga pronat e prezantuara është një banesë 114m² në lagjen Mati 1, e cila ndodhet në kompleksin “Rrezja” të realizuar nga Uni Projekt. Kompleksi ofron një koncept modern banimi dhe është i pozicionuar në një nga zonat që vazhdon të zhvillohet me ritëm të shpejtë në Prishtinë, duke ofruar qasje të mirë në infrastrukturë dhe shërbime të përditshme.
Në ofertë është gjithashtu edhe një banesë në lagjen Aktash, një zonë që njihet për afërsinë me qendrën e qytetit dhe për qasjen e shpejtë në institucione, biznese dhe shërbime të ndryshme. Ky lokacion mbetet ndër zgjedhjet e preferuara për ata që kërkojnë të jetojnë pranë qendrës së Prishtinës.
Për familjet që kërkojnë më shumë hapësirë dhe privatësi, në ofertë është një shtëpi në Priam Village, me sipërfaqe 350m² dhe truall 5.25 ari. Kompleksi është i njohur si një nga lagjet rezidenciale të planifikuara për jetesë familjare, duke ofruar hapësirë të gjelbëruar dhe një ambient më të qetë krahasuar me zonat më të dendura të qytetit.
Një tjetër pronë e prezantuar është një banesë në Dragodan, një nga lagjet më të kërkuara për banim në Prishtinë. Dragodani vazhdon të mbetet një zonë e preferuar për shkak të qetësisë, pozicionit të mirë dhe afërsisë me qendrën e qytetit, ndërsa projektet e reja të ndërtimit po sjellin alternativa të reja për blerësit.
Ndërkohë, për ata që shohin investime edhe jashtë vendit, në ofertë është edhe një apartament në Vlora Marina, një projekt rezidencial dhe turistik në bregdetin shqiptar. Mundësia e pagesës me këste e bën këtë pronë një alternativë interesante për ata që kërkojnë një investim në zonat turistike të bregdetit.
