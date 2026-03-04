Në treg ofrohet për shitje banesë me sipërfaqe 119.2m², e vendosur në lagjen Dragodan, në rrugën “Ahmet Krasniqi”, në një objekt të ndërtuar nga DS Construction.
Banesa ka organizim funksional të hapësirave të brendshme dhe përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi, banjo, tualet, depo dhe ballkon. Orientimi nga perëndimi dhe veriu siguron ndriçim natyral dhe ventilim të mirë gjatë ditës.
Objekti ku ndodhet banesa është i pajisur me ashensor dhe hapësirë për vendparkim, ndërsa sistemi i ngrohjes është i mundësuar me energji elektrike.
Lagjja Dragodan konsiderohet ndër zonat më të kërkuara për banim në Prishtinë, falë qetësisë, ndërtimit cilësor dhe qasjes së shpejtë drejt qendrës së qytetit.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi,
- 2 banjo,
- 1 Tarracë,
- Dokumentacioni me Noter,
- Orientimi: Perëndim, Veri,
- Mobilimi: Pa mobilim,
- Sistemi i ngrohjes: KEDS,
- Ashensor,
- Vendparkim.
Kontakti:
Agjenti: Yll Kuçi
Emaili: ylli.kuqi@pro-rks.com
Numri i telefonit: +383 44 888 444
Kliko këtu për më shumë detaje:
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend