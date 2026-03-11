Në një nga zonat që ka parë zhvillim të shpejtë urban në Prishtinë, në lagjen Mati 1, ofrohet për shitje një banesë me sipërfaqe 114m², e vendosur në Rrugën “Ndue Përlleshi”, në kompleksin Rrezja, projekt i realizuar nga Uni Projekt.
Banesa është e orientuar nga perëndimi dhe veriu, duke mundësuar ndriçim natyral gjatë ditës dhe një ambient të rehatshëm për jetesë. Organizimi i brendshëm përfshin qëndrimin ditor me kuzhinë, tri dhoma gjumi, banjo, tualet, depo si dhe ballkon.
Sa i përket komoditetit të përditshëm, sistemi i ngrohjes është i lidhur me Termokos, ndërsa banesa është e pajisur edhe me kondicioner.
Ndërtesa ku ndodhet banesa ofron kushte të përshtatshme për banorët, duke përfshirë ashensor, hapësirë të mjaftueshme për vendparkim, si dhe mundësi për garazh me çmim shtesë.
Lagjja Mati 1 konsiderohet ndër zonat më të zhvilluara në kryeqytet, me ndërtime të reja banesore dhe afariste. Zona ofron qasje të lehtë në shërbime të përditshme si shkolla, çerdhe, markete, si dhe lidhje të shpejtë me rrugët kryesore dhe qendrën e qytetit, duke e bërë këtë pronë një zgjedhje të përshtatshme për jetesë familjare apo investim.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 3 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Dokumentacioni me Avokat
- Orientimi: Perëndim, Veri
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Ashensor
- Garazh
- Vendparkim
- Kondicioner
- TV
Kontakti:
Agjenti: Lend Zeqiri
Kliko këtu për më shumë detaje:
Trending Real Estate
Telegrafi Real Estate në Email
Regjistrohu dhe pranoj ofertatme te reja ne emailin tend