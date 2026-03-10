Çfarë ndodhi me 10 lojtarët më të paguar në historinë e Superligës Kineze?
Mund t’ju duket sikur ka kaluar një jetë e tërë për disa prej jush që e lexoni këtë, por dikur, Superliga e Kinës ishte destinacioni i preferuar për ata që donin të fitonin para që do t’u ndryshonin jetën.
Edhe në kulmin e karrierës së tyre, disa nga emrat më të mëdhenj të futbollit shkuan të luanin në Kinë, përfshirë brazilianin Hulk.
Sulmuesi brazilian u bë transferimi më i shtrenjtë në historinë e futbollit aziatik në verën e vitit 2016, kur u largua nga skuadra ruse Zenit St Petersburg për t'u bashkuar me Shanghai SIPG për rreth 55 milionë euro.
Rreth asaj kohe, Federata Kineze e Futbollit njoftoi planet për t'u bërë një "superfuqi botërore e futbollit" deri në vitin 2050.
Por pesë vjet më vonë, pasi shumica e lojtarëve të tyre të paguar mirë u larguan për në vende të reja, Superliga Kineze vendosi kufizime në paga në një përpjekje për të “frenuar futbollin e parave” dhe për të siguruar një “flluskë investimesh” në ekipin kombëtar të Kinës.
Oscari, i mbijetuari i fundit nga yjet në Kinë largohet pas shtatë vitesh - ai fitoi një pasuri prej 175 milionë euro
Liga e parë e Kinës do t'i kufizonte pagat vjetore të lojtarëve të huaj në rreth 2.7 milionë funte në vit dhe Hulk vendosi të mos e rinovonte kontratën e tij me Shanghai SIPG.
Pra, kush tjetër fitoi shumë para gjatë kohës që kaloi në Kinë dhe çfarë po bëjnë tani?
Marouane Fellaini
Fellaini u largua nga Manchester United në shkurt të vitit 2019 për t'u bashkuar me skuadrën e Superligës, Shandong Luneng, e njohur tani si Shandong Taishan.
Mesfushori belg, i cili thuhet se fitonte rreth 225 mijë euro në javë në klub, ishte një nga lojtarët e huaj me më shumë kohë shërbimi nga ai fluks transferimesh në vitin 2019. Ai bëri mbi 100 paraqitje për Shandong gjatë periudhës katërvjeçare.
Fellaini njoftoi tërheqjen e tij nga futbolli në shkurt të vitit 2024.
Eder
Eder u bashkua me Jiangsu Suning nga Interi në vitin 2018 për 5.5 milionë euro.
Thuhet se atij iu dha një kontratë me vlerë 230 mijë euro në javë, por sulmuesi shpejt e justifikoi atë pagë të majme pasi ndihmoi Jiangsu-n të fitonte titullin e Superligës Kineze në vitin 2020.
39-vjeçari njoftoi tërheqjen e tij nga futbolli në vitin 2024, pas periudhave të kaluara te Empoli, Sampdoria, Interi dhe Sao Paolo.
Paulinho
Paulinho u bashkua me Guangzhou Evergrande nga Tottenham në qershor 2015 për rreth 10 milionë euro dhe ishte një nga lojtarët e parë të profilit të lartë që luajti në Superligën Kineze.
Mesfushori brazilian nënshkroi një kontratë katërvjeçare me Evergrande me një pagë të raportuar prej mbi 250 mijë euro në javë.
Në dy sezonet e tij të para në klub, ai ngriti dy tituj radhazi të Superligës Kineze dhe luajti një rol kyç nën drejtimin e ish-trajnerit të Brazilit, Luiz Felipe Scolari.
Ai u bashkua me Barcelonën nga Evergrande në vitin 2017 për rreth 40 milionë euro, por u kthye në Kinë më pak se 12 muaj më vonë. Ai u tërhoq në shtator të vitit 2024.
Stephan El Shaarawy
El Shaarawy u bashkua me Shanghai Shenhua nga Roma në vitin 2019 për një tarifë të raportuar prej rreth 15 milionë eurosh. Ai thuhet se fitonte paga prej mbi 250 mijë euro në javë.
Nuk ishte aspak një periudhë produktive në Kinë për anësorin italian. Ai bëri vetëm 19 paraqitje gjatë një periudhe 18-mujore, por ndihmoi Shanghain të fitonte një Kupë historike kineze në vitin 2019, duke shënuar në ndeshjen e dytë të finales kundër Shandong Luneng Taishan.
Ai u rikthye te Roma në vitin 2021 dhe ende luan për skuadrën e Serie A.
Graziano Pelle
Pelle u largua nga Southamptoni për t'u bashkuar me Shandong Luneng në verën e vitit 2016.
Thuhet se ai ka fituar rreth 300 mijë euro në javë gjatë periudhës së tij trevjeçare, por ndryshe nga shumë të tjerë, ka pasur një periudhë produktive në ligën më të lartë të Kinës. Ai shënoi 63 herë në 133 paraqitje përpara se të bashkohej me Parmën në vitin 2021. Ai u tërhoq pak kohë më vonë në moshën 35 vjeçare.
Hulk
Siç u përmend më parë, Hulk u bashkua me Shanghai SIPG nga Zenit St Petersburg në vitin 2016 për një tarifë të raportuar prej rreth 50 milionë euro. Thuhet se ai ka fituar rreth 350 mijë euro në javë gjatë katër viteve e gjysmë që ka kaluar në Kinë.
Braziliani 39-vjeçar tani luan në vendin e tij të lindjes për Atletico Mineiro.
Cedric Bakambu
Bakambu, i cili kishte bërë emër për veten te Villarreali, refuzoi një mori klubesh të Ligës Premier për t'u bashkuar me Beijing Guoan në ditën e fundit të afatit të transferimeve në vitin 2018.
Reprezentuesi i RD Kongos shënoi 58 gola në 87 ndeshje për klubin nga Pekini dhe i ndihmoi ata të fitonin Kupën e Kinës në vitin 2018. Ai thuhet se ka fituar mbi 350 mijë euro në javë gjatë tri viteve të tij në klub.
Ai aktualisht luan për skuadrën e La Ligas, Real Betis.
Oscar
Oscar u bashkua me Shanghai SIPG, i njohur tani si Shanghai Port, nga skuadra e Ligës Premier, Chelsea, në vitin 2017. Thuhet se atij iu ofrua një pagë prej më shumë se 500 mijë euro në javë.
Ai ishte padyshim emri më i madh që iu bashkua ligës më të lartë të Kinës dhe dëshmoi të ishte një nga lojtarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave të ligës. Ai bëri 144 paraqitje për klubin, duke shënuar 44 herë, përpara se të largohej në vitin 2024.
Mesfushori fitoi rreth 200 milionë euro paga gjatë kohës së tij në Shanghai, sipas The Mirror. Ai vendosi të tërhiqej në moshën 34 vjeçare për shkak të anomalive në zemër.
Carlos Tevez
Tevez iu bashkua Shanghai Shenhua në vitin 2017 nga Boca Juniors, por qëndroi vetëm shtatë muaj në atë që më vonë e përshkroi si "pushime".
Ai u kritikua për "mbipeshë" nga trajneri i Shanghai Shenhua, Wu Jingui, dhe iu tha se nuk ishte i disponueshëm për t'u zgjedhur derisa të ishte në formë.
Duke folur për TyC Sports pasi iu bashkua Boca Juniors, ai tha: "Është mirë, sepse isha me pushime për shtatë muaj. Kur mbërrita në Kinë, doja të kthehesha te Boca".
Sa fitonte Tevez ndërsa luante në Superligën Kineze? U raportua se sulmuesi fitonte një pagë marramendëse prej rreth 700 mijë eurosh në javë ndërsa luante te Shenhua, duke e bërë atë një nga lojtarët më të paguar në botë në atë kohë.
Tevez u pensionua në qershor të vitit 2022.
Ezequiel Lavezzi
Lavezzi u largua nga gjigantët e Ligue 1, Paris Saint-Germain, në shkurt të vitit 2012, për t'u bashkuar me skuadrën kineze të Superligës, Hebei China Fortune, e cila thuhet se i ka ofruar një kontratë me vlerë mbi 900 mijë euro në javë.
Nëse këto shifra janë vërtet të sakta, atëherë Lavezzi fitonte rreth 50 milionë euro në vit në Superligën e Kinës.
Argjentinasi shënoi 35 gola në 75 paraqitje për Hebei. Ai u tërhoq në vitin 2019.
