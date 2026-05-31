Çeki – Kosovë, formacionet zyrtare: Foda starton me dy sulmues
Kombëtarja e Kosovës do ta zhvillojë sot ndeshjen e parë miqësore në kuadër të grumbullimit të muajit qershor.
“Dardanët” do të përballen me Kombëtaren e Çekisë në udhëtim, në një test të rëndësishëm për përzgjedhësin Franco Foda dhe skuadrën e tij.
Ndeshja do të luhet në epet Arena në Pragë, me fillim nga ora 16:00.
Franco Foda ka vendosur të startojë me dy sulmues nga minuta e parë, duke treguar qartë synimet ofensive të Kosovës në këtë përballje.
Fisnik Asllani dhe Albion Rrahmani do ta udhëheqin sulmin, ndërsa Ilir Krasniqi dhe Ermal Krasniqi, po ashtu luajnë nga minuta e par.
Formacionet zyrtare:
Çekia: Hornicek, Chaloupek, Hranac, Krejci, Doudera, Cerv, Bucha, Sojka, Ladra, Hlozek, Kuchta
Kosova: Muric, Vojvoda, I. Krasniqi, Hajdari, Gallapeni, E. Krasniqi, Avdullahu, Rexhbecaj, Hoxha, Asllani, Rrahmani
