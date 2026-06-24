Carragher tregon lojtarin që po i mungon Anglisë në Kupën e Botës: Rice dhe Bellingham nuk janë “magjistarë”
Ish-mbrojtësi i Anglisë dhe Liverpoolit, Jamie Carragher, ka vlerësuar se “Tre Luanëve” u mungon një futbollist me profilin e Cole Palmer, pasi Anglia hasi vështirësi të mëdha në krijimin e rasteve dhe nuk arriti të shënonte në barazimin 0-0 ndaj Ganës.
Duke analizuar paraqitjen e anglezëve, Carragher theksoi se Jude Bellingham dhe Declan Rice kanë cilësi të mëdha fizike dhe energji, por nuk janë lojtarë që mund të zgjidhin situata të komplikuara në hapësira të ngushta.
“Kur Bellingham dhe Rice luajnë midis vijave kundër një formacioni mbrojtës si ky, ose të duhet pak magji prej tyre jashtë zonës, ose anësorët duhet të japin shumë më tepër sesa po japin aktualisht”, tha Carragher.
Sipas tij, sa më gjatë që Anglia të ketë vështirësi në sulm, aq më shumë vëmendja do të kthehet te mungesa e Cole Palmerit.
“Ky është problemi i Anglisë. Sa më gjatë të vazhdojë kjo, aq më shumë duhet të shikojmë nga stoli dhe të pyesim se kush mund të hyjë në fushë dhe të bëjë diferencën. Rice dhe Bellingham kanë të bëjnë me pushtetin dhe energjinë; ata nuk janë magjistarë në hapësirat midis rreshtave”.
Carragher shtoi se mungesa e yllit të Chelseat mund të bëhet një nga temat kryesore të debatit nëse Anglia vazhdon të hasë probleme kundër skuadrave që mbrohen në numër të madh.
“Nëse kjo vazhdon, do të fillojë debati në lidhje me mungesën e Cole Palmer. Kemi parë kaq shumë ndeshje si kjo në turne të mëdha. Ata që mbështetën përfshirjen e Palmerit parashikuan enigma taktike si kjo – prandaj disa prej nesh menduan se ishte më mirë ta kishin atë si një opsion”, përfundoi ish-mbrojtësi anglez.