Lautaro krijoi ‘skandal’ në dhomën e zhveshjes së Argjentinës pas humbjes në finalen e Kupës së Botës
Argjentina humbi ndaj Spanjës në finalen e Kupës së Botës, dhe pas ndeshjes, dolën informacione për tensione të dyshuara në dhomën e zhveshjes së kombëtares Albiceleste.
Spanja fitoi trofeun me një fitore 1-0 në vazhdime, me Ferran Torres që shënoi golin e fitores. Trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni, nuk i dha shans sulmuesit të Interit, Lautaro Martinez, gjatë gjithë ndeshjes, i cili qëndroi në stol për të gjitha 120 minutat.
Vendimi i Scalonit në minutën e 102-të, kur futi mbrojtësin Marcos Senesi në vend të sulmuesit Julian Alvarez, duke e mbyllur më tej ekipin, tërhoqi vëmendje të veçantë. Vetëm katër minuta më vonë, spanjollët shënuan golin e fitores.
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Pas finales, disa media argjentinase raportuan se Lautaro reagoi dhunshëm në dhomën e zhveshjes sepse nuk mori asnjë minutë në finale. Ai thuhet se ishte shumë i zemëruar, iu drejtua trajnerit me fjalë të ashpra dhe hodhi objekte nga zemërimi.
Këto pretendime nuk janë konfirmuar ende nga pamjet filmike ose nga askush nga ekipi kombëtar argjentinas, prandaj duhen marrë me rezervë.
Megjithatë, Martinez nuk e fshehu zhgënjimin e tij me vendimin e stafit të trajnerëve.
"Ne luftuam. Luajtëm në finalen e Kupës së Botës për herë të dytë radhazi, por këtë herë nuk ia dolëm. Do të doja ta kisha ndihmuar ekipin në fushë, por...", ka thënë sulmuesi i Interit.
Shumë e interpretuan fundin e asaj fjalie si një mesazh të qartë për trajnerin Scaloni.
Zhgënjimi i Lautaros përkeqësohet më tej kur merr parasysh se ishte ai që shënoi golin e fitores në gjysmëfinale kundër Anglisë që e çoi Argjentinën në finale. Pavarësisht kësaj, ai nuk pati një shans në ndeshjen më të rëndësishme të turneut.
Vendimi i Scalonit u kritikua edhe nga media italiane, përfshirë Gazzetta dello Sport, duke theksuar se në momente kyçe ai preferoi një mbrojtës në vend të njërit prej sulmuesve më të mirë që kishte në dispozicion.
Nëse pakënaqësia u shndërrua vërtet në një konflikt të ashpër në dhomën e zhveshjes nuk është konfirmuar për momentin. Megjithatë, pas finales është e qartë se marrëdhënia midis Lautaro Martinez dhe Lionel Scaloni është nën syrin zmadhues të publikut. /Telegrafi/