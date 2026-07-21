Leo Messi dhe 10 yje të Argjentinës mungojnë në paradën pas finales Kupës së Botës në kryeqytetin argjentinas
Lionel Messi dhe dhjetë futbollistë të tjerë të Argjentinës nuk morën pjesë në paradën e autobusit të hapur në Buenos Aires, e organizuar pas përfundimit të Kupës së Botës 2026.
“Albiceleste” u rikthye në shtëpi pas humbjes dramatike në finalen e Botërorit, ku u mposht 1-0 nga Spanja në stadiumin MetLife. Goli i fitores u shënua nga Ferran Torres në minutën e 106-të të kohës shtesë, duke i dhënë “La Roja”-s trofeun e dytë të Kupës së Botës në histori.
Pas përfundimit të finales pati edhe tensione mes lojtarëve të të dyja ekipeve, me disa përplasje verbale dhe fizike që kanë bërë që FIFA të nisë një hetim për incidentet.
Messi u kthye direkt në Rosario
Pas ceremonisë së kthimit në Argjentinë, 15 nga 26 lojtarët e skuadrës së Lionel Scalonit u paraqitën në Aeroportin Ndërkombëtar “Ezeiza”, ku u pritën nga mijëra tifozë.
Megjithatë, mungesa më e madhe ishte ajo e Messit. Kapiteni i Argjentinës zgjodhi të udhëtonte me një fluturim privat dhe u kthye direkt në vendlindjen e tij, Rosario, ku mbërriti të martën në mëngjes.
Despite the defeat in the final, thousands of Argentinians welcomed the national team like CHAMPIONS upon their return to Argentina ✨🇦🇷 pic.twitter.com/5PCCZ1gR6s
— CentreGoals. (@centregoals) July 21, 2026
Përveç Messit, edhe dhjetë futbollistë të tjerë vendosën të mos kthehen me pjesën tjetër të ekipit dhe qëndruan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Lista e lojtarëve që munguan përfshin: Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nico Paz, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Nahuel Molina dhe Enzo Fernandez.
“Dhimbja është shumë e madhe”, mesazhi i Messit pas finales
Finalja kundër Spanjës mund të ketë qenë ndeshja e fundit e Lionel Messit në një Kupë Bote me fanellën e Argjentinës. 39-vjeçari humbi finalen e dytë të Botërorit në karrierë dhe nuk arriti të fitojë edhe një herë trofeun që e kishte ngritur në vitin 2022.
Megjithëse pati një turne fantastik, me tetë gola dhe katër asistime, Messi nuk u shpall Lojtari i Turneut, pasi çmimi shkoi për mesfushorin spanjoll Rodri.
Pas ndeshjes, kapiteni argjentinas reagoi në rrjetet sociale, duke shkruar: “Dhimbja është shumë e madhe dhe do të jetë e vështirë për mua ta mbyll këtë plagë".
Mungesa e Messit në paradën e autobusit ka shtuar edhe më shumë spekulimet se finalja ndaj Spanjës mund të ketë qenë paraqitja e tij e fundit me Argjentinën në skenën e Kupës së Botës. /Telegrafi/