Capital T dhe Adrola Dushi ndajnë momente nga pushimet e tyre të fundit bregdetare
Reperi Capital T dhe modelja Adrola Dushi kanë tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale përmes disa imazheve të reja nga ditët e tyre të pushimeve.
Dyshja, e cila tashmë e ka konsoliduar daljen publike si çift, ka ndarë me publikun momente të shkëputura nga udhëtimi i tyre i përbashkët bregdetar.
Në fotografitë e publikuara, ata shfaqen duke shijuar peizazhet detare dhe mbrëmjet festive nën një atmosferë të relaksuar.
Screenshot/Instagram
Përtej stilit të tyre të kuruar që bie gjithmonë në sy, imazhet dëshmojnë një periudhë qetësie dhe shkëputjeje nga angazhimet e përditshme profesionale, duke sjellë një pamje më personale të përditshmërisë së tyre jashtë skenës dhe pasarelave.
Postimi ka marrë menjëherë pëlqime dhe reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët vlerësojnë thjeshtësinë dhe energjinë pozitive që çifti përcjell në këto ditë të nxehta. /Telegrafi/
Screenshot/Instagram
ScreenshScreenshot/Instagramot/Instagram
Screenshot/Instagram
Screenshot/Instagram
Screenshot/Instagram