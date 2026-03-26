Calzona dorëzon listën për ndeshjen kundër Kosovës, mungon ylli i madh i sllovakëve
Përzgjedhësi i kombëtares së Sllovakisë, Francesco Calzona ka dorëzuar në UEFa listën me 23 futbollistë që do të përfshihen në ndeshjen e sotme (e enjte) ndaj Kosovës.
Dardanët janë mysafirë të sllovakëve në ndeshjen që pritet të zhvillohet në stadiumin “Tehelne pole” të Bratislavës, me fillim nga ora 20:45.
Sot (e enjte), në mëngjes, përzgjedhësit e të dyja kombëtarëve janë detyruar të dorëzojnë listat në UEFA me futbollistët që do të përfshihen në protokollin e ndeshjes.
Te Sllovakia do të mungojë ylli kryesor i skuadrës, kapiteni Milan Skriniar, i cili nuk ka arritur të rikuperohet nga lëndimi dhe nuk është përfshirë në listën prej 23 lojtarëve për ndeshjen e sotme.
Ky është një lajm pozitiv për kombëtaren e Kosovës, pasi ylli i Fenerbahces është një lojtarë me pervojë dhe mungesa e tij vështirë se mund të zëvendësohet.
Në anën tjetër, Franco Foda ka lënë në tribuna mbrojtësin Leard Sadriu dhe mesfushori Vesel Demaku. /Telegrafi/