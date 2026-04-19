Bullgarët në zgjedhje për herë të tetë në pesë vjet
Bullgarët kanë filluar të votojnë në zgjedhjet e teta parlamentare në pesë vjet, pasi protestat masive rrëzuan qeverinë e mëparshme të udhëhequr nga konservatorët në dhjetor.
Qendrat e votimit u hapën në orën 7 të mëngjesit. Votimet pritet të mbyllen në orën 17:00, ndërsa sondazhet e daljes priten menjëherë pas kësaj. Rezultatet zyrtare nuk priten para të hënës.
Protestat e dhjetorit tërhoqën qindra mijëra njerëz, kryesisht të rinj, në rrugë. Protestuesit kërkuan një gjyqësor të pavarur për të luftuar korrupsionin e përhapur, transmeton Telegrafi.
Radev, një ish-gjeneral i forcave ajrore, ka thënë se dëshiron ta çlirojë vendin nga "modeli i qeverisjes oligarkike" dhe mbështeti protestat kundër korrupsionit në fund të vitit të kaluar që rrëzuan qeverinë e mbështetur nga konservatorët.
Ai ka mbështetur rinovimin e lidhjeve me Rusinë dhe ka kritikuar dërgimin e ndihmës ushtarake në Ukrainë. Ai dha dorëheqjen nga presidenca kryesisht ceremoniale në janar për të nisur përpjekjen e tij për të udhëhequr qeverinë si kryeministër.
Radev gjithashtu ka kundërshtuar përpjekjet bullgare për të furnizuar me armë Ukrainën në përgjigje të pushtimit të Rusisë në vitin 2022, megjithëse ka thënë se nuk do ta përdorë të drejtën e vetos së Sofjes për të bllokuar vendimet e Bashkimit Evropian.
Ai ka bërë thirrje për rivendosjen e lidhjeve me Moskën dhe ka kritikuar një marrëveshje 10-vjeçare mbrojtëse të nënshkruar muajin e kaluar midis Bullgarisë dhe Ukrainës, duke shkaktuar akuza të reja nga kundërshtarët se ai është shumë i akomodueshëm ndaj Kremlinit.
Ish-presidenti gjithashtu u kritikua në internet pasi imazhe nga takimet me udhëheqësit botërorë, përfshirë presidentin rus Putin, u shfaqën gjatë tubimit të tij të fundit të fushatës.
Bullgaria, një komb me 6.5 milionë banorë, është përballur me paqëndrueshmëri të përsëritur politike që nga viti 2021, me parlamente të fragmentuara që kanë prodhuar qeveri të dobëta koalicioni.
Asnjëra nuk ka zgjatur më shumë se një vit para se të shembej mes protestave në rrugë ose manovrave parlamentare.
Shteti anëtar i Bashkimit Evropian ka kaluar nëpër një sërë administratash që kur protestat masive kundër korrupsionit në vitin 2021 i dhanë fund sundimit konservator të udhëheqësit të gjatë Boyko Borissov.
Partia pro-evropiane GERB e Borissov pritet të përfundojë e dyta, sipas sondazheve të opinionit, me rreth 20 përqind mbështetje, përpara aleancës liberale PP-DB. /Telegrafi/