Brooklyn Beckham nuk toleron komentet për bashkëshorten: Mos komentoni kurrë trupin e dikujt
Brooklyn Beckham ka reaguar publikisht ndaj një komenti negativ për bashkëshorten e tij, Nicola Peltz, duke i dalë në mbrojtje pas kritikave për pamjen.
Komenti u bë në Instagram, poshtë një videoje të Brooklyn-it, ku ai po përgatiste një pjatë.
Një ndjekës shkroi se Nicola dukej “e sëmurë” dhe i sugjeroi Brooklyn-it që ta “ushqente”. 27-vjeçari nuk qëndroi indiferent dhe iu përgjigj drejtpërdrejt.
"Mos flisni më kurrë për gruan time. Ajo është e mrekullueshme dhe nuk duhet të komentoni kurrë për trupin e dikujt. Kjo është e turpshme”, shkroi ai.
Brooklyn dhe Nicola janë të martuar që nga viti 2022, ndërsa vitin e kaluar ata rinovuan betimet e martesës, duke treguar publikisht se vazhdojnë të jenë të bashkuar.
Por komentet në videon e Brooklyn-it nuk u fokusuan vetëm te bashkëshortja e tij.
Edhe mënyra se si ai përgatiti një pjatë tradicionale britanike, u bë objekt diskutimi mes ndjekësve.
Disa përdorues i dhanë këshilla për recetën, duke i sugjeruar të largonte më mirë lëngun nga mishi, ta linte të ftohej para se të shtonte purenë e patateve dhe të përdorte më shumë djathë.
Brooklyn i priti këto kritika me humor dhe pranoi se nuk është kuzhinier profesionist. /Telegrafi/