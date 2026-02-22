Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz: jeta luksoze në Los Angeles me vila, makina dhe orë milionëshe
Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz jetojnë një jetë luksoze dhe plot stil në Los Angeles, duke shfrytëzuar pasurinë dhe privilegjet e familjeve të tyre të famshme.
Vetëm muajin e kaluar, çifti u zhvendos nga një verë modeste prej 75,000 funte (afërsisht 87,500 euro) në një vilë prej 8 milion funte (afërsisht 9,36 milion euro).
Brooklyn, 26 vjeç, trashëgimtar i familjes Beckham me vlerë 500 milion funte (afërsisht 585 milion euro), ruan dhuratat luksoze që ka marrë gjatë viteve, duke përfshirë orë Patek Philippe me vlerë 250,000 funte (afërsisht 292,5 mijë euro), një koleksion prej dhjetë orësh të markave të njohura si Rolex dhe Cartier, si dhe makina luksoze si McLaren P1 (1,5 milion funte, afërsisht 1,7 milion euro) dhe Jaguar XK140 (450,000 funte, afërsisht 527 mijë euro), shkruan The Sun.
Ndërkohë, Nicola, 31 vjeç, përfiton nga pasuria e prindërve miliarderë, Nelson dhe Claudia Peltz, me një përfitim të përfolur prej 1 milion funte (afërsisht 1,17 milion euro) në muaj, duke mbajtur një stil jetese me pushime, bizhuteri firmato dhe mundësi fitimprurëse nga markat. Ajo shpesh kombinon dy orë Cartier Panthère njëkohësisht, duke treguar shijen e saj luksoze.
Pavarësisht se Brooklyn ka kërkuar privatësi në Instagram, ata vazhdojnë të ndajnë pjesë nga jeta e tyre e privilegjuar, duke treguar një botë ku pasuria dhe fama i japin mundësi të jashtëzakonshme në çdo aspekt të jetës.
Jeta e tyre luksoze duket të jetë një kombinim i trashëgimisë familjare dhe zgjedhjeve personale të luksit dhe stilit. /Telegrafi/