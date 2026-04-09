Brikena: Për mendimin tim Big Brother-in e fiton Mateo
Kanë mbetur edhe pak ditë deri në finalen e madhe të Big Brother VIP Albania 5.
Deri më tani brenda shtëpisë janë: Brikena Selmani, Mateo Borri, Shëndrit Lumi, Armir Shahini, Selin Bollati dhe Rogert Sterkaj.
Përveç Selin, të tjerët janë në 'luftë' për të zënë një vend në finalen e 18 prillit.
Në një bisedë së fundmi, modelja nga Kosova thotë se fitues e sheh partnerin e saj.
"Për mendimin tim, e fiton Mateo", tha ajo.
Rogerti në anën tjetër e pyeti se ku e sheh veten, teksa Selmani u përgjigj: "Nesër në shtëpi".
Mbetet për t'u parë se kush do të jenë finalistët e tjerë të këtij edicioni. /Telegrafi/
