Kanë mbetur edhe pak ditë deri në finalen e madhe të Big Brother VIP Albania 5.

Deri më tani brenda shtëpisë janë: Brikena Selmani, Mateo Borri, Shëndrit Lumi, Armir Shahini, Selin Bollati dhe Rogert Sterkaj.

Përveç Selin, të tjerët janë në 'luftë' për të zënë një vend në finalen e 18 prillit.

Foto: Instagram

Në një bisedë së fundmi, modelja nga Kosova thotë se fitues e sheh partnerin e saj.

"Për mendimin tim, e fiton Mateo", tha ajo.

Rogerti në anën tjetër e pyeti se ku e sheh veten, teksa Selmani u përgjigj: "Nesër në shtëpi".

Mbetet për t'u parë se kush do të jenë finalistët e tjerë të këtij edicioni. /Telegrafi/

YjetMagazina