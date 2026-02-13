Brentford rinovon kontratën e yllit të madh deri në 2031
Brentford ka konfirmuar se sulmuesi i tyre kryesor, Igor Thiago, ka nënshkruar një kontratë të re afatgjatë, duke qëndruar në klub deri në verën e vitit 2031, me opsion për një vit shtesë.
Njoftimi zyrtar i klubit:
"Jemi të kënaqur të konfirmojmë se golashënuesi më i mirë Igor Thiago ka nënshkruar një kontratë të re pesëvjeçare e gjysmë, me opsionin e klubit për një vit tjetër”.
24-vjeçari ka pasur një sezon të parë në Londrën Perëndimore që u ndërpre për shkak të një dëmtimi, por përsëri ka shënuar 17 gola në 26 ndeshje të Ligës Premier këtë sezon, përfshirë edhe një gol në fitoren e Brentford ndaj Bournemouth në Carabao Cup në gusht.
Ky rinovim vjen pas një sezoni të suksesshëm, duke e konsoliduar Thiagon si një nga elementët kyç të sulmit të “Bletëve”. /Telegrafi/