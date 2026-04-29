Brenda ‘qytetit fantastiko-shkencor të Japonisë ku robotët ndajnë rrugët me njerëzit’
Një qytet i ri eksperimental pranë malit Fuji po zhvillohet në Japoni si një platformë testimi në shkallë të gjerë për robotikën, inteligjencën artificiale dhe transportin autonom me zero emetime në jetën e përditshme.
Vendbanimi, i cili aktualisht shtrihet në rreth 47,000 metra katrorë, është tashmë pjesërisht i banuar, me banorët e hershëm që lëvizin nëpër rrugë të përbashkëta me automjete autonome, robotë shpërndarjeje dhe sisteme të drejtuara nga inteligjenca artificiale.
'Qyteti i Endur' po zhvillohet nga Toyota, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Qyteti i Endur synon të bashkëpunojë me lëvizshmërinë nga perspektiva e infrastrukturës sociale. Duke vepruar kështu, ne po përpiqemi të krijojmë vlerë më të madhe", ka thënë Daisuke Toyoda, nënkryetar i lartë i Woven by Toyota, gjatë një turneu mediatik në vend.
“Duke përdorur gjëra të tilla si të dhënat që lidhen me njerëzit dhe të dhënat e fluksit të këmbësorëve, dhe duke i lidhur ato me automjetet, ne synojmë të krijojmë një shoqëri lëvizshmërie më të sigurt dhe më të mbrojtur. Jo vetëm për ata që udhëtojnë me makina, por edhe për këmbësorët - ne duam t'u ofrojmë siguri dhe qetësi shpirtërore të gjithëve këtu”, shtoi ai.
Rreth 100 banorë, ose të ashtuquajturit "endës", tashmë jetojnë në fazën e parë të qytetit, me plane për deri në 2,000 njerëz pasi të zhvillohet plotësisht.
Ekspertët thonë se barrierat rregullatore në Japoni e bëjnë testimin në botën reale të sistemeve autonome në rrugët publike veçanërisht të vështirë, duke e bërë një mjedis të kontrolluar "të ngjashëm me qytetin" veçanërisht të vlefshëm.
Siç bëhet e ditur më tej, banorët tashmë po bashkëveprojnë me robotë prototipë shtëpish, sisteme logjistike autonome dhe shërbime lëvizshmërie që veprojnë nën qytet përmes kalimeve nëntokësore.
Mbi tokë, eksperimentet variojnë nga sistemet e sigurisë së inteligjencës artificiale deri te taksitë fluturuese të simuluara.
Banorët bëhen në mënyrë efektive pjesë e procesit të testimit, tha eksperti i automobilave Shinya Yamamoto.
Kur të përfundojë, vendi i plotë do të zgjerohet në rreth 294,000 metra katrorë dhe pritet të kushtojë rreth 10 miliardë dollarë (8.5 miliardë euro).