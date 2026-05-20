Brad Pitt, 62 vjeç, shfaqet i dashuruar krah të dashurës së tij 33 vjeçare Ines de Ramon në një event të përbashkët në Los Angeles
Brad Pitt dhe e dashura e tij Ines de Ramon janë shfaqur së bashku në një event në Los Angeles, ku nuk i kursyen as momentet e afërsisë para kamerave.
Sipas DailyMail, aktori 62-vjeçar dhe dizajnerja e bizhuterive 33-vjeçare morën pjesë në premierën botërore të Mercedes‑AMG, e mbajtur të martën mbrëma, më 19 maj 2026, në ambientin e Sixth Street Bridge në Los Angeles.
Çifti, që raportohet se janë në lidhje që nga fundi i vitit 2022, u panë duke ecur në tapetin e kuq dorë për dore dhe duke qëndruar pranë njëri‑tjetrit gjatë gjithë kohës, teksa përshkonin hapësirën e eventit dhe takonin mysafirë të tjerë VIP.
Në disa momente, ata u shfaqën edhe me krahët rreth njëri‑tjetrit, duke dhënë përshtypjen e një paraqitjeje të relaksuar dhe romantike.
Brad Pitt u nda për pak çaste nga Ines për të pozuar i vetëm para logos së Mercedes‑AMG, ndërsa u përmend edhe një moment i ngrohtë i tij me Andrea Kimi Antonelli.
Pitt u shfaq me flokë më të gjata dhe mustaqe, i veshur me një kostum ngjyrë bezhë, këmishë të bardhë dhe syze dielli me stil “vintage”, ndërsa e kompletoi dukjen me këpucë të zeza lëkure.
Ndërkaq, Ines de Ramon zgjodhi një fustan të kuq, pa rripa (strapless), me flokët e lëshuara dhe një make‑up natyral, por glam.
Edhe pse kanë preferuar ta mbajnë romancën larg vëmendjes së madhe publike, daljet e tyre së bashku kanë qenë herë pas here në qendër të mediave.
Artikulli kujton se kjo lidhje vjen pas divorcit të bujshëm të Brad Pitt me Angelina Jolie, i cili u finalizua në dhjetor 2024, pas një procesi të gjatë ligjor që nisi pas ndarjes së tyre në vitin 2016. Pitt dhe Jolie kanë gjashtë fëmijë.
Daily Mail përmend gjithashtu se dalja e tyre në Los Angeles erdhi pak ditë pasi vajza e Pitt dhe Jolie, Zahara, diplomoi në Spelman College, ku emri i saj u lexua pa mbiemrin e të atit.
Në një deklaratë të cituar nga artikulli, Pitt thuhet se ka theksuar rëndësinë e familjes dhe të njerëzve të afërt, duke thënë se me kalimin e moshës kupton sa e rëndësishme është të jesh i rrethuar nga ata që të duan dhe që i do. /Telegrafii/