Bota e futbollit në zi: Futbollisti argjentinas humb familjen në tërmetin shkatërrues në Venezuelë
Futbollisti argjentinas Lucas Trejo ka humbur bashkëshorten e tij dhe dy fëmijët e vegjël në tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën në fillim të kësaj jave.
38-vjeçari kishte qenë duke kërkuar dëshpërimisht bashkëshorten e tij, Yanina Maranella, dhe fëmijët e tyre, Aaron dhe Ainhoa, pasi ndërtesa ku ata po qëndronin u shemb gjatë tërmeteve të dyfishta që goditën vendin të mërkurën.
Shifrat zyrtare të fundit tregojnë se numri i viktimave ka arritur rreth 1,430 persona, ndërsa rreth 50,000 të tjerë konsiderohen ende të zhdukur, sipas Kombeve të Bashkuara.
Trejo ndodhej në kryeqytetin e Venezuelës, Caracas, për një ndeshje kampionale me klubin e tij Deportivo La Guaira kur ndodhën tërmetet.
Raportohet se vëllai dhe babai i tij kanë udhëtuar drejt Playa Grande për të ndihmuar në kërkimet për familjarët e tij.
Mediet në Venezuelë kanë konfirmuar lajmin tragjik të shtunën, kur ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë trupat e familjes së tij nga rrënojat.
Vetëm disa orë më parë, Trejo kishte publikuar në rrjetet sociale një fotografi me familjen e tij, ndërsa shpresat për gjetjen e tyre gjallë ende ekzistonin.
Vlerësohet se deri në 6.76 milionë persona mund të jenë prekur nga kjo fatkeqësi e madhe, pasi tërmetet me magnitudë 7.2 dhe 7.5 shkaktuan shkatërrime të mëdha në gjithë vendin./Telegrafi/