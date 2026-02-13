Bosnja zbulon robotin e saj të parë humanoid
Roboti humanoid Roby është parë në Sarajevë, duke shfaqur demonstrimin e parë publik të robotikës humanoide në Bosnjë dhe rolin e saj në turizëm dhe shërbime.
E zhvilluar nga Vandri Robotics, makina lëvizte midis dyqaneve e tezgave të tregut, duke i bërë banorët kuriozë.
Eventi synonte të tregonte se si robotët mund të vepronin në hapësira publike dhe tregtare, duke respektuar mjedisin historik të qytetit.
- YouTube www.youtube.com
Vandri Robotics tha se Roby është ndërtuar për turizëm, arsim dhe shërbime publike.
Fokusi, thanë zhvilluesit, është në komunikimin natyror dhe bashkëpunimin me njerëzit, jo në zëvendësimin.
Lansimi në Sarajevë fillon një turne kombëtar, ndërsa Bosnja eksploron rolin e robotëve humanoide në jetën e përditshme. /Telegrafi/