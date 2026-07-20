Borja Iglesias, nga dorëheqja te lavdia: 1.212 ditë më vonë u shpall kampion bote me Spanjën
Ka histori që shkojnë përtej futbollit dhe ajo e Borja Iglesias është një prej tyre. Sulmuesi galician ngriti të dielën Kupën e Botës me Spanjën, duke përmbyllur një rrugëtim të jashtëzakonshëm që vetëm 1.212 ditë më parë dukej se kishte marrë fund.
Më 25 gusht 2023, në kulmin e krizës së shkaktuar nga rasti Luis Rubiales pas triumfit të kombëtares spanjolle të femrave në Kupën e Botës, Borja Iglesias njoftoi se largohej nga kombëtarja.
"Nuk ndihem i përfaqësuar nga ajo që ka ndodhur", shkroi ai në rrjetet sociale, duke bërë të ditur se nuk do të vishte më fanellën e Spanjës derisa të kishte ndryshime në Federatën Spanjolle të Futbollit (RFEF).
Ishte një vendim i guximshëm, në përputhje me karakterin e tij, pasi sulmuesi nuk ka hezituar kurrë të shprehë publikisht bindjet e tij, edhe kur ato kanë shkaktuar polemika.
Rikthimi i madh
Historia e Iglesias me kombëtaren nuk ka qenë e lehtë. Ai debutoi në vitin 2022 nën drejtimin e Luis Enrique, pas një sezoni të shkëlqyer me Betisin, por më pas humbi gradualisht vendin në skuadër.
Pas rënies së formës, në janar të vitit 2024 u huazua te Bayer Leverkusen, në kërkim të më shumë minutave dhe besimit.
Pika e kthesës erdhi pas rikthimit te Celta Vigo, ku rigjeti formën më të mirë. Në dy sezonet e fundit ai realizoi 29 gola, paraqitje që bindën Luis de la Fuenten ta rikthente në kombëtare në tetor të vitit të kaluar.
Që nga ai moment, Iglesias u bë pjesë e rregullt e skuadrës spanjolle.
Fundi i përsosur
Shpërblimi nuk mund të ishte më i madh. Pas dorëheqjes për shkak të parimeve të tij, rindërtimit të karrierës dhe rikthimit në kombëtare falë paraqitjeve në fushë, Borja Iglesias arriti kulmin duke fituar Kupën e Botës 2026 me Spanjën.
Është fundi ideal i një historie të ndërtuar mbi bindje, këmbëngulje dhe punë të palodhur, duke dëshmuar se jo të gjithë kampionët arrijnë suksesin në të njëjtën mënyrë.
guau ⭐️⭐️ https://t.co/osthAeceMr pic.twitter.com/SWkPmxTg9I
— Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) July 20, 2026
Për Borja Iglesias, rruga drejt lavdisë ishte më e vështirë, por edhe shumë më domethënëse. /Telegrafi/