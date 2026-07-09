Bonnie Tyler u dashurua me burrin e saj me shikim të parë, ata jetuan së bashku për më shumë se 50 vjet
Pavarësisht se është një nga yjet më të mëdhenj të muzikës për dekada të tëra, Bonnie Tyler e ka mbajtur kryesisht jetën e saj private larg syrit të publikut.
Përveç karrierës së saj dhe hiteve të paharrueshme si "Total Eclipse of the Heart" dhe "It's a Heartache", ajo do të mbahet mend nga shumë njerëz edhe për historinë e dashurisë me bashkëshortin e saj Robert Sullivan, me të cilin ishte e martuar për më shumë se 50 vjet.
Dashuri me shikim të parë
Historia e tyre filloi përpara se Bonnie të bëhej e famshme në botë. Ata u takuan në fund të viteve 1960, kur ajo këndonte në klube dhe Roberti drejtonte një klub në Uells. Këngëtarja më vonë pranoi se i pëlqeu menjëherë.
"Ai ishte shumë i pashëm", kujtoi Bonnie në një intervistë, duke përshkruar takimin e tyre të parë.
Ata u martuan në vitin 1973, kur Bonnie ishte 22 vjeç, dhe Robert Sullivan, një ish-xhudist olimpik dhe sipërmarrës, u bë mbështetësi i saj më i madh gjatë ngritjes së karrierës së saj.
Bonnie shpesh theksonte se si burri i saj e ndihmoi të qëndronte me këmbë në tokë pavarësisht famës së saj. Në një intervistë me The Guardian, ajo tha se pa të, suksesi i saj në biznes nuk do të kishte qenë i njëjtë sepse ai ishte shumë i mirë në menaxhimin e financave dhe investimeve.
"Roberti ishte gjithmonë aty për mua. Pa të, nuk do të kishte as gjysmën e suksesit tim", tha këngëtarja, duke theksuar sa e rëndësishme ishte për të që bashkëshorti i saj të ishte pjesë e jetës së saj edhe gjatë turneve.
Ata nuk kishin fëmijë, por nuk e fshihnin trishtimin për këtë
Çifti nuk pati fëmijë të vetët dhe Bonnie ka folur hapur për këtë dhimbje jete në intervista. Ajo tha se fillimisht vendosën të prisnin për të pasur fëmijë për shkak të karrierës së saj, por me kalimin e viteve, ajo mbeti shtatzënë në moshën 39 vjeç, por për fat të keq pësoi një abort.
Pavarësisht kësaj, ajo tha se ishte e rrethuar nga një familje e madhe - kishte shumë nipër dhe mbesa me të cilët ishte shumë e lidhur.
Sekreti i martesës së tyre të gjatë
Në një intervistë, Bonnie, kur u pyet për sekretin e martesës së tyre gati 50-vjeçare, tha se gjëja më e rëndësishme ishte që ata e donin njëri-tjetrin dhe se nuk mërziteshin së bashku. Ishte veçanërisht e rëndësishme për të që Roberti ta mbështeste karrierën e saj dhe të udhëtonte shpesh me të.
“Unë jam ende shumë e dashuruar me të, dhe ai është ende i dashuruar me mua”, tha më parë Bonnie, duke shtuar se marrëdhënia e tyre bazohej në dashuri dhe respekt të ndërsjellë.Ndërsa shumë romanca të personazheve të famshëm përfunduan pas disa vitesh, Bonnie Tyler dhe Robert Sullivan qëndruan bashkë deri në vdekjen e saj. Historia e tyre mbetet një shembull i një dashurie të rrallë e afatgjatë të ndërtuar larg skandalit dhe vëmendjes.