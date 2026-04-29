‘Bomba’ e verës? Real Madridi gati të thyejë bankën për yllin e PSG-së
Real Madridi po e rikthen sërish vëmendjen te një nga talentët më të kërkuar në futbollin europian. Joao Neves, një figurë kyçe në skemën e PSG-së, është shndërruar në prioritet kryesor për “Los Blancos” me synimin për ta forcuar mesfushën.
Në moshën 21-vjeçare, mesfushori portugez konsiderohet një nga lojtarët më premtues në futbollin botëror. Ngjitja e tij në elitë ka qenë meteorike dhe ndikimi i tij te skuadra e drejtuar nga Luis Enrique ka qenë vendimtar në sukseset e fundit të ekipit parisien.
Neves ka marrë një rol udhëheqës te PSG pavarësisht moshës së re. Aftësia e tij për ta organizuar lojën, për ta rikuperuar posedimin dhe për të ofruar zgjidhje në fazën e ndërtimit të aksioneve e ka bërë atë një pjesë të pazëvendësueshme në mesfushë.
Tekniku spanjoll i ka besuar atij përgjegjësi të mëdha, duke u mbështetur te gjykimi dhe inteligjenca e tij taktike. Neves po i përgjigjet këtij besimi me paraqitje të nivelit të lartë, duke shfaqur një pjekuri të rrallë për moshën e tij.
Ndikimi i tij shkon përtej statistikave. Ai është lojtari që vendos ritmin e skuadrës dhe i jep ekuilibër ekipit në të gjitha fazat e lojës. Pikërisht ky profil është ajo që Real Madridi kërkon për ta përforcuar mesfushën.
Pengesa kryesore për një transferim të mundshëm mbetet kostoja e operacionit. PSG nuk ka ndërmend të ndahet nga një prej lojtarëve kyç dhe vetëm një ofertë e jashtëzakonshme mund ta bëjë klubin francez të rishqyrtojë qëndrimin.
Në prapaskenë po përmenden shifra që i kalojnë 150 milionë euro, duke reflektuar si vlerën aktuale të lojtarit, ashtu edhe potencialin e tij për rritje. Një marrëveshje e tillë do të ishte ndër më të shtrenjtat në afatin kalimtar.
Real Madridi është i vetëdijshëm për vështirësinë, por nuk e përjashton mundësinë e një përpjekjeje të madhe, duke besuar se një investim i tillë mund të justifikohet për të siguruar një talent “brezi” për vitet në vijim./Telegrafi/