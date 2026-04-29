BMW vendosi një ekran në kapakun e veturës, a do të hyjë në prodhim?
Prodhuesi gjerman BMW ka vendosur një ekran në kapakun e përparmë të veturës, duke ngritur pyetjen nëse kjo risi do të hyjë në prodhim serik.
Në panairin e automobilave në Pekin, BMW prezantoi disa zgjidhje të reja në kuadër të dizajnit Neue Klasse, përfshirë një koncept interesant me modelin iX3 Flow Edition.
Ky model ka një kapak që funksionon si ekran, duke përdorur teknologjinë E Ink, e njohur nga pajisje si lexuesit elektronikë.
- YouTube www.youtube.com
Bëhet fjalë për herën e parë që kjo teknologji aplikohet në një sipërfaqe kaq të madhe të karrocerisë së një veture.
Shoferët mund të zgjedhin midis tetë animacioneve të ndryshme që shfaqen në kapak, përfshirë edhe pamje dinamike të horizonteve urbane, si dhe të rregullojnë ndriçimin dhe intensitetin e tyre.
Nga BMW theksohet se kjo teknologji ofron një nivel të ri personalizimi, pasi makina mund të shprehë vizualisht stilin dhe gjendjen shpirtërore të shoferit.
Edhe pse ende nuk dihet saktësisht kur mund të futet në prodhim, kompania thekson se kjo zgjidhje tregon gatishmëri për prodhim serik, duke sinjalizuar se prodhuesit po investojnë gjithnjë e më shumë në personalizimin e automjeteve. /Telegrafi/