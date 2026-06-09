SUV-i i mesëm i Audi-t i nënshtrohet një përditësimi të madh për vitin 2027
Audi Q7 mbërriti këtu në Shtetet e Bashkuara në vitin 2007. SUV-i luksoz i shërbeu mirë bazës së tifozëve me katër unaza me shitje të forta gjatë gjithë ciklit të tij jetësor.
Audi e përditësoi Q7 në vitin 2016, me një stil më modern, sisteme të reja fuqie dhe teknologji të re. Shitjet e Q7 të gjeneratës së dytë u rritën edhe më shumë.
Ne mund të përgatitemi për më shumë të njëjtat gjëra, pra, me Audi Q7 të gjeneratës së tretë, transmeton Telegrafi.
Audi Q7 i vitit 2027 paraqet një palë opsione të fuqishme të sistemit të fuqisë, teknologji të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë, dhe punën më të mirë të brendshme që marka ka ofruar deri më sot.
Q7, si dhe SQ7 më i fuqishëm, janë këtu për të përmirësuar gamën e SUV-ve të Audi-t.
Në pjesën e përparme, Q7 paraqet fenerë LED me matricë digjitale me aftësi adaptive të rrezes së drejtimit.
Ky Q7 shënon herën e parë që kemi një teknologji të tillë këtu në Shtetet e Bashkuara, dhe Audi duhej të rishpikte teknologjinë e vet të ndriçimit inteligjent për ta bërë atë të funksionojë.
Në thelb mund ta drejtoni automjetin tuaj me dritat e gjata gjithmonë gati për t'u nisur, ndërsa Q7 përcakton se si, kur dhe ku t'i aplikojë ato.
Dukshmëria juaj përpara përmirësohet, ndërsa sistemi zvogëlon edhe shkëlqimin për shoferët që vijnë përballë. Është vërtet një përvojë drejtimi natën me fitim për të dyja palët.
Prapa, dritat e pasme mund të vendosen për të shfaqur një nga tetë nënshkrimet digjitale. Ndërkohë, sinjalet e kthesës në fakt projektojnë një model në tokë kur aktivizoni sinjalin e kthesës. Duket paksa qesharake, por shtimi i sinjaleve më të qarta për ndryshimet e drejtimit është një gjë e mirë.
Ekipi i dizajnit të Audi-t bëri një punë të shkëlqyer në të gjithë bazën e rrotave prej 118.0 inç të Q7-së. Më në fund po arrijmë në një epokë me më pak palosje që përplasen në karroceritë e shumë automjeteve.
Por lajmi për këtë Q7 të fundit vjen me dritat - përpara, prapa dhe madje edhe shenjat anësore, të gjitha me teknologji ndriçimi të zgjuar.
Audi do ta ofrojë Q7-ën me një zgjedhje midis një konfigurimi me gjashtë ose shtatë pasagjerë.
Në thelb, ju ose merrni një stol ose karrige kapiteni në atë rresht të dytë. Zgjidhni karriget e kapitenit, të cilat pasqyrojnë rehatinë e froneve të rreshtit të parë, dhe Q7 juaj bëhet një kabinë rrotulluese rehatie. Ulëset janë të shkëlqyera, si të mbështetura siç duhet, ashtu edhe të buta.
Mungon shumë zbukurimi me ngjyrë të zezë piano. Në vend të kësaj, Audi zgjedh më shumë zbukurime premium dhe dru me pore të hapura. Ky prekje e vetme ndihmon në rritjen e ndjesisë së përgjithshme të luksit brenda Q7.
Megjithatë, në aspektin teknologjik, prekja ime e preferuar është çifti i karikuesve pa tel Qi që funksionojnë vërtet. Ata përdorin teknologjinë MagSafe në mënyrë që telefoni juaj të qëndrojë i lidhur me burimin e energjisë; ato janë të ngritura në mënyrë që pjesa e përparme e kamerës suaj të ketë hapësirë, dhe karikuesit gjithashtu ftohen.
Duke folur për gjëra interesante, ose do ta doni ose do ta urreni çatinë panoramike, e cila mund të përmirësohet për të shfaqur ndriçim ambienti të personalizuar.
Nëse nuk ju pëlqen shfaqja e dritave, mendoj se të paktën do ta vlerësoni shtresën e kristalit të lëngshëm të shpërndarë me polimer, e cila ju lejon të zgjidhni midis një pamjeje të errët dhe transparente nëpër nëntë segmente të xhamit.
Audi nuk po nxjerr thjesht një Q7 të ri. SUV-i i madhësisë së mesme vjen së bashku me një variant më sportiv të SQ7. Do ta shqyrtojmë këtë pas pak, sepse motori që do të marrim në Q7 është gjithashtu mjaft tërheqës: motori V6 2.9 litra me turbo të dyfishtë.
Në fakt, ky është i njëjti motor që gjendet në Audi RS5 të gjeneratës së mëparshme. Këtu në Q7, ai prodhon 429 kuaj fuqi dhe 442 nb-ft çift rrotullues. Audi thotë se kjo është fuqi e mjaftueshme për ta çuar Q7 nga 0-100 kilometra në orë në vetëm 4.8 sekonda.
Por nëse kjo nuk është e mjaftueshme, shkoni te SQ7 me motorin e tij V8 4.0 litra me turbo të dyfishtë. Ky është motori që gjendet në Audi RS6 Avant të para-përmirësuar, dhe në SQ7, ai ofron 591 kuaj fuqi dhe 590 lb-ft çift rrotullues.
Tani koha e përshpejtimit nga 0 në 60 mph bie në vetëm 3.7 sekonda, dhe nëse duhet të ngasësh më shumë seç duhet, SQ7 mund të tërheqë deri në 6,700 kilogramë me paketën opsionale të tërheqjes Audi. Q7 është vlerësuar për të tërhequr të njëjtën ngarkesë kur është i pajisur siç duhet.
Çdo version vjen i pajisur me një kuti ingranazhesh Tiptronic me tetë shpejtësi dhe sistemin Quattro me tërheqje në të gjitha rrotat. SQ7 e dallon veten, megjithatë, duke e bërë pezullimin adaptiv me ajër opsional të Q7 një veçori standarde.
Të dy kanë frena mjaft të mëdha, frena të përparme gati 15 inç për Q7 dhe disqe të përparme gati 16 inç në SQ7, dhe Audi ofron opsione fellnesh 20 deri në 22 inç për Q7, ndërsa SQ7 mund të merret me unaza 22 inç ose 23 inç.
Të dy modelet do të ndërtohen në fabrikën e Audi-t në Bratislavë, ku kanë qenë që nga fillimi i prodhimit të modeleve të gjeneratës së parë në vjeshtën e vitit 2005.
Audi thotë se Q7 dhe SQ7 do të fillojnë të mbërrijnë në dyqanet e shitësve diku në tremujorin e katërt të vitit 2026. Çmimet do të shpallen më vonë këtë vit. /Telegrafi/