Volkswagen ridizajnoi Caddyn - ndryshimi më i madh është në brendësi
Volkswagen ka prezantuar versionin e përditësuar të modelit të njohur Caddy, i cili për vitin model 2027 vjen me disa ndryshime në dizajn, por risia më e rëndësishme gjendet në kabinë.
Nga jashtë, Caddy i ri dallon për parakolpin e ridizajnuar, ngjyra të reja të karrocerisë dhe rrota të reja aliazh me madhësi nga 16 deri në 18 inç. Ndryshimet vizuale janë relativisht të moderuara, duke ruajtur pamjen karakteristike të modelit.
Megjithatë, transformimi i vërtetë është bërë në brendësi. Volkswagen ka instaluar një ekran qendror të pavarur me diagonale 13 inç, ndërsa si pajisje standarde tani ofrohen instrumentet digjitale Digital Cockpit Pro, karikuesi pa tela me fuqi 25 W dhe tre porta USB-C me kapacitet karikimi deri në 60 W.
Për kontrollin e klimës është shtuar një panel i ri me komandim me prekje (touch slider), ndërsa kabina përfiton gjithashtu tapiceri dhe elemente dekorative të reja, duke e afruar më shumë me modelet më moderne të markës gjermane.
Sa i përket motorëve, oferta mbetet e pandryshuar dhe përfshin versione me benzinë, naftë dhe eHybrid (plug-in hybrid). Varianti hibrid plug-in ofron autonomi elektrike deri në 122 kilometra.
Volkswagen do ta ofrojë Caddy-n në versionet Cargo, Life, Style, Edition dhe California, si dhe në variante me bazë standarde ose të zgjatur (Maxi). Modeli vazhdon të prodhohet në fabrikën e Poznańit në Poloni.
Çmimet në Gjermani nisin nga 31.528 euro për versionin Cargo dhe nga 34.235 euro për versionin e pasagjerëve. /Telegrafi/