BMW nuk e përjashton mundësinë e ndërtimit të një veture sportive elektrike me dy dyer
Me rënien e BMW Z4 dhe mungesën e një pasardhësi të shpallur zyrtarisht, një tjetër makinë sportive po largohet për fat të keq nga skena dhe po e lë BMW-në pa një model me dy vende në linjën e saj për herë të parë në më shumë se 20 vjet.
Por kjo mund të mos shënojë kapitullin e fundit në historinë e makinës sportive kabriolet të BMW-së, transmeton Telegrafi.
Në një ngjarje të kohëve të fundit të BMW-së në Mynih të Gjermanisë, nënkryetari i lartë i menaxhimit të markës dhe produkteve BMW, Bernd Koerber, iu përgjigj një pyetjeje nëse ai mund ta shihte BMW-në duke ndërtuar një makinë sportive elektrike sipas linjave të Z4. Një iZ4, a ka ndonjë?
"Në evolucionin e gjërave, po. Jo se nesër do të shpallim diçka, por që BMW gjithmonë do të shqyrtojë makinat sportive, po, dhe që makinat elektrike kanë një vend edhe në makinat sportive. Pra, do të thosha se nuk është e pamundur, por jo diçka që do të lansohet së shpejti vitin e ardhshëm", tha Koerber.
Komentet e Koerber sinjalizuan një gatishmëri për të zhvilluar një makinë sportive të elektrizuar me dy dyer, por tha se "gatishmëria" pa dyshim është komplikuar nga pasiguria rreth automjeteve elektrike në përgjithësi dhe tregu i kufizuar për makina si Z4 më konkretisht, pavarësisht nga sistemi i fuqisë.
Nuk duhet të shohim më tej se saga e fundit rreth Porsche dhe e ardhmja e linjës së saj 718. Porsche fillimisht supozohej të hiqte gradualisht modelet e saj 718 me benzinë në favor të versioneve vetëm elektrike deri në vitin 2025.
Pastaj u tërhoq nga ato plane dhe thuhet se tha se do të kishte makina 718 të gjeneratës së ardhshme me benzinë. Ndërkohë, modelet aktuale 718 janë ndërprerë, por edhe Porsche Boxster elektrik mund të mos ketë vdekur në fund të fundit. Gjithçka është shumë e errët.
Sidoqoftë, ne nuk e shohim një version elektrik të Z4 të jetë një përparësi shumë e lartë për BMW. Po, është një prodhues makinash me një histori të ndërtimit të makinave sportive me dy dyer, por trashëgimia dhe të ardhurat nga shitjet janë dy gjëra të ndryshme.
BMW nuk raporton se sa Z4 shet çdo vit, por mendohet se shifra është e vogël. Prandaj edhe anulimi i saj. Dhe për sa i përket elektrifikimit të linjës së saj, SUV-të me siguri do të kenë përparësi.
Por çdo gjë është e mundur. Duke pasur parasysh se sa e adaptueshme është zhvilluar të jetë platforma e elektrizuar Neue Klasse e gjeneratës së ardhshme e BMW-së, kjo mund ta bëjë ndërtimin e një roadsteri elektrik më pak problematik. A do ta blinin njerëzit? Kjo është pyetja më e madhe. /Telegrafi/