BMW ka vendosur për fatin e motorëve V8 dhe V12
Shumë flitet për të ardhmen e motorëve të mëdhenj, por tani ka ardhur një mesazh i qartë nga BMW.
Kjo e fundit do të vazhdojë të ndërtojë motorë V8 dhe V12 për të përmbushur rregulloret e rrepta për emetimet Euro 7, duke siguruar mbijetesën e tyre edhe në dekadën e ardhshme.
Ndërsa konkurrentët po zvogëlojnë madhësinë e motorëve, motorët e performancës së lartë të gjeneratës së ardhshme të BMW-së do të vazhdojnë të prodhohen, me V12 të rezervuar për Rolls-Royce, ndërsa V8 do të fuqizojë modelet M.
Është konfirmuar se V12 me 6,75 litra do të vazhdojë të përdoret në modelet e Rolls-Royce (Phantom, Ghost, Cullinan), me mundësi përdorimi edhe në modelet e fuqishme BMW Alpina.
V8 me dy turbo mbetet pjesa qendrore e linjës së performancës së lartë të BMW-së. Drejtori teknik i BMW-së, Joachim Post, ka konfirmuar se motorët e rinj janë dizajnuar që nga fillimi për të përmbushur standardin Euro 7 përmes sistemeve të avancuara të shkarkimit dhe katalizatorëve.
Pavarësisht elektrifikimit, BMW mban motorë më të mëdhenj dhe më të fuqishëm për të ruajtur performancën e lartë dhe tërheqjen emocionale.
Në disa tregje, si SHBA-ja, që janë të rëndësishme për BMW-në, motorët e fuqishëm dhe të mëdhenj do të ndihmojnë në shitjen e modeleve luksoze dhe të shtrenjta, ku fitimet janë më të larta.
Me administratën e re të presidentit amerikan, Donald Trump, elektrifikimi i flotës është në pritje, dhe nafta është përsëri – popullore. /Telegrafi/