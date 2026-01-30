BMW ka një logo të re
A e dinit se BMW prezantoi në heshtje një logo të re?
Epo, duke filluar nga muaji i ardhshëm, çdo BMW do të mbajë logon e përditësuar.
Prodhuesi i veturave prezantoi logon e re shtatorin e kaluar në iX3, dhe ndryshimet janë delikate.
Vetë rrethi është kryesisht i pandryshuar, por ngjyrat dhe teksturat janë paksa të ndryshme.
Për shembull, nuk ka rreth të brendshëm kromi dhe dizajni i përgjithshëm duket më i sheshtë.
Shefi i dizajnit të BMW-së, Oliver Heilmer, shpjegoi ndryshimet duke thënë: "Ne donim ta ruanim trashëgiminë, por t'i jepnim më shumë saktësi logos. Kromi është ende aty, shkronjat janë rafinuar me një model të shndritshëm që shpesh e gjeni në ora, dhe sipërfaqet e bardha tani janë më afër unazës së jashtme. Është e sheshtë, por kur e prekni, ende mund t'i ndjeni kreshtat." /Telegrafi/