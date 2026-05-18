Vetura e parë elektrike e Jaguar i afrohet tregut - dalin pamje të reja
Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantojë më në fund veturën e parë elektrike të epokës së re.
Por, përpara se Tipi 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë.
Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i hollë i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim.
Detaje të tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparmë, sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim.
Sigurisht, ndryshimi më i madh krahasuar me veturën koncept është kalimi në një plan më praktik me katër dyer.
Këto imazhe të freskëta, të shkrepura në rrugët e Monakos, konfirmojnë se Tipi 01 nuk ka dritare të pasme.
Përtej pamjes së mbresëlënëse, modeli i parë i Jaguar që nga braktisja e plotë e motorëve me djegie po duket se do të ofrojë një përvojë emocionuese.
Të paktën, ky është premtimi që marka në pronësi të Tata Motors po u bën blerësve të mundshëm.
Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga tre motorët elektrikë që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh. /Telegrafi/