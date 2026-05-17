Zonda nuk “vdes” - supervetura italiane rikthehet me një version të ri
Pagani Zonda thjesht “nuk do të vdesë”.
Ka kaluar më shumë se një çerek shekulli që kur prodhuesi italian zbuloi superveturën.
Tani, Pagani po zbulon Zonda Cervino në Konkorso d'Eleganza Villa d'Este të këtij viti.
Zonda e re, e bazuar në një shasi ekzistuese, paraqet karroceri të personalizuar dhe një përmirësim në teknologji.
Vetura është një projekt nga Pagani Unico, shërbimi i personalizimit të kompanisë.
Prodhuesi nuk i zbuloi specifikimet e veturës, por ka të ngjarë që ajo të fuqizohet nga motori V12. /Telegrafi/