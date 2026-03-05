BMW do të zbulojë modelin e ri i3 - tashmë ka zbardhen disa detaje
BMW ka njoftuar se modeli i shumëpritur elektrik i3 do të prezantohet zyrtarisht më 18 mars.
Ky automjet, i ndërtuar mbi platformën e re elektrike, mund të konsiderohet si një version elektrik i Serisë 3, pa motor me benzinë apo dizel, ndërsa versioni tradicional me motor do të prezantohet më vonë gjatë vitit.
Në një postim në Instagram, BMW ka publikuar edhe pamje të maskës së përparme të automjetit, ku dallohet një lojë interesante e dritave.
Markat karakteristike të BMW-së (“burekët” ose grillet) janë integruar në një mënyrë të re në maskë dhe rrethojnë dritat e përparme - një element që duket se synon të tërheqë vëmendjen e klientëve duke ndjekur trendet e dizajnit me efekte dritash.
Nga ana e dizajnit dhe teknologjisë, pritet që kabina e i3 të marrë elemente të ngjashme me SUV‑in elektrik BMW iX3, përfshirë një sistem të madh informativ që shtrihet gati në gjysmën e poshtme të xhamit përpara.
i3 do të ndjekë modelet e ofruara te iX3 edhe për sa i përket teknologjisë elektrike: versioni 50 xDrive i iX3 ka 462 kuaj fuqi, 650 Nm çift rrotullues dhe përshpejtim 0‑100 km/h në vetëm 4,9 sekonda.
Bateria prej 108,9 kWh mbështet karikim deri në 400 kW dhe është kompatibile me karikues 400 V dhe 800 V. Përveç versionit standard, pritet të ofrohet edhe një variant me performancë të lartë me emërtim M. /Telegrafi/