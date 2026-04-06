Bill Clinton përgëzon astronautët për misionin historik: Po na bëni krenarë
Ish-presidenti amerikan Bill Clinton ka reaguar pas arritjes historike të ekuipazhit të Artemis II, duke i përgëzuar astronautët për rekordin e ri.
Në një mesazh publik në Facebook, Clinton përgëzoi astronautët Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen për faktin se udhëtuan më larg nga Toka se çdo njeri tjetër në histori, duke theksuar se ata “i bëjnë të gjithë krenarë”.
Më poshtë gjeni postimin e plotë:
Urime Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen që udhëtuan më larg Tokës se çdo qenie njerëzore në histori; ju na bëni pjesën krenarë! NASA - Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës dhe partnerët e tyre gjithmonë i kanë shtyrë kufijtë e zbulimeve shkencore dhe sot nuk është ndryshe. Një ditë e rëndësishme për njerëzimin! Udhëtime të sigurta, NASA Artemis.
Ndryshe, ekuipazhi i anijes kozmike Artemis II ka udhëtuar distancën më të largët në hapësirë nga Toka, duke thyer rekordin e vendosur nga misioni Apollo 13.
Kontrolli i Misionit u tha astronautëve: "Ekuipazhi i Integritetit: Më 15 prill 1970, gjatë misionit Apollo 13, tre eksplorues vendosën rekordin për distancën më të largët që njerëzit kanë udhëtuar ndonjëherë nga planeti ynë”. /Telegrafi/