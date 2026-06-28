BET Awards 2026 - kur zhvillohet ceremonia dhe kush do ta prezantojë
Një nga netët më të rëndësishme të muzikës dhe argëtimit, BET Awards 2026, do të mbahet sonte, më 28 qershor, duke nderuar artistët, aktorët dhe sportistët më të spikatur me ngjyrë gjatë vitit të fundit.
Ceremonia do të prezantohet për herë të parë nga komediani Druski.
Cardi B kryeson listën e nominimeve me gjashtë të tilla, ndërsa Kendrick Lamar dhe Mariah the Scientist e ndjekin me nga pesë nominime secili.
Bet Awards 2026
Përveç 21 çmimeve që do të ndahen gjatë mbrëmjes, producentja muzikore Sylvia Rhone do të nderohet me çmimin 'Ultimate Icon Award'.
Ndërkohë, këtë vit do të prezantohen edhe dy çmime të reja: Teyana Taylor do të marrë çmimin e parë 'Icon of the Year', teksa Lauryn Hill do të nderohet me çmimin 'Living Legend Icon Award'.
Ceremonia do të shoqërohet edhe me performanca nga emra të njohur të skenës muzikore, përfshirë Cardi B, Doechii, Doja Cat, Common, Nas, Queen Latifah, Raye, Rick Ross dhe T.I..
Nominimet për edicionin e këtij viti u shpallën më 19 maj, ndonëse ceremonia pritet të sjellë edhe këtë herë një spektakël të madh me performanca, çmime dhe momente të veçanta për industrinë e muzikës dhe argëtimit. /Telegrafi/
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