Berisha para protestuesve: Sot Rama shënoi ‘vetëvrasjen’ e tij politike
Kreu i demokratëve, Sali Berisha tha sot se kryeministri Edi Rama shënoi ‘vetëvrasjen’ e tij politike.
Berisha theksoi se Rama nuk mbrojti Ballukun, por veten e tij, raporton A2cnn.
Kuvendi i Shqipërisë voton kundër arrestimit të Belinda Ballukut - 82 vota kundër heqjes së imunitetit të deputetes
“Mirënjohje të pakufishme ndaj jush burra e gra guximtarë që keni lënë çdo gjë për të përfaqësuar zërin e shqiptarëve në një ditë të zezë të historisë sonë. Keni ardhur në mbrojtje të kushtetutës dinjitetit njerëzor dhe interesave të çdo shqiptari nga një organizatë kriminale e cila përdor pushtetin e grabitur për të mbrojtur vjedhjet dhe krimet e veta. Sot Rama shënoi vetëvrasjen e tij politike dhe firmosi të drejtën e shqiptarëve për ta nxjerrë nga pushteti i krimit. Sot ai nuk votoi për ballukun po për veten e tij por për të mbrojtur vjedhjet e tij. Nuk ka pasur njeri me standarde më të ulëta njerëzore se ky njeri. Por është puna juaj që sot ai të dalë para shqiptarëve si qeveritari më i poshtëruar ën historinë kombëtare, në Evropë. Nuk ka sot një qeveritar në Evropë që të bëjë ligje dhe të votojë për mbrojtjen e ligjeve të tij siç bëri Edi Rama”, tha ai.