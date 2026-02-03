Benzema del me deklaratë pas përpjekjeve të Ronaldos për ta bllokuar transferimin e tij te Al-Hilali
Karim Benzema ka publikuar një deklaratë në rrjetet sociale pas transferimit të tij kontrovers nga Al Ittihad te Al Hilal, një lëvizje që raportohet se ka shtyrë Cristiano Ronaldon të hyjë në grevë te Al Nassr.
Benzema nënshkroi me Al Hilal në ditën e fundit të afatit kalimtar (2 shkurt), pasi kishte regjistruar 54 gola dhe 17 asistime për ish-klubin e tij, Al Ittihad, që nga ardhja nga Real Madridi në vitin 2023.
Al Hilal aktualisht kryeson në Superligën e Arabisë, duke qenë vetëm një pikë përpara Al Nassr të Cristiano Ronaldos pas 19 ndeshjesh të luajtura në kampionat.
Ardhja e 38-vjeçarit thuhet se e ka irrituar Ronaldon, i cili, sipas Sky Neës, dyshohet se ka hyrë në grevë përpara fitores 1-0 të ekipit të tij ndaj Al Riyadh të hënën.
Pakënaqësitë e Ronaldos raportohet se lidhen me mënyrën se si po menaxhohet klubi, me fituesin pesë herë të Topit të Artë që ndjen se klubet e tjera në Arabinë Saudite, të mbështetura nga Fondi i Investimeve Publike (PIF), po trajtohen në mënyrë preferenciale në tregun e transferimeve.
Pavarësisht qëndrimit të supozuar të Ronaldos, Benzema do të luajë për Al Hilal dhe pritet të rrisë ndjeshëm shanset e klubit për të fituar titullin e Superligës së Arabisë për sezonin 2025/26.
Pas konfirmimit të transferimit nga Al Hilal, Benzema iu drejtua rrjeteve sociale për të falënderuar stafin e klubit, tifozët dhe tashmë ish-shokët e skuadrës.
Al Ittihad,
This chapter comes to an end, but the respect and gratitude will always remain.
Thank you to the club, the staff, my teammates, and especially the fans for the welcome, the love, and the energy you gave me every day.
This journey gave me a lot, both personally and… pic.twitter.com/aPml8pZJ3x
— Karim Benzema (@Benzema) February 2, 2026
“Al Ittihad, ky kapitull po mbyllet, por respekti dhe mirënjohja do të mbeten gjithmonë”.
“Faleminderit klubit, stafit, shokëve të skuadrës dhe mbi të gjitha tifozëve për pritjen, dashurinë dhe energjinë që më dhatë çdo ditë”.
“Kjo rrugë më dha shumë, si në aspektin personal ashtu edhe profesional. Largohem me kokën lart, krenar që kam veshur këto ngjyra dhe për gjithçka që kemi ndarë së bashku. Ju uroj gjithë të mirat për të ardhmen”, ka shkruar Benzema./Telegrafi/