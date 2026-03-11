Benny Blanco flet për zakonet e tij të higjienës: Ndonjëherë bëj dush dy herë në ditë
Benny Blanco foli hapur për zakonet e tij të higjienës pasi i surprizoi shikuesit e podkasteve me pamje të këmbëve të tij të ndyra.
Në një episod të ri të podkastit, Blanco zbuloi orarin e tij të dushit në një bisedë me Ed Sheeran, Lil Dicky dhe Kristin Batalucco.
"Ndonjëherë bëj dush dy herë në ditë. E di që mbaj erë të mirë", tha ai.
Batalucco gjithashtu e inkurajoi Sheeran të nuhaste kërthizën e Burd dhe Blanco për të krahasuar aromat, gjë që shkaktoi neveri tek shikuesit e podkasteve.
"E imja nuk mban erë asgjëje", tha Blanco.
Kritikat ndaj Blancos erdhën pasi ai ngriti këmbët gjatë episodit të parë të podkastit për të zbuluar se këmbët e tij ishin plotësisht të mbuluara me dhe.
“Nuk mund ta besoj atë që po shoh”, “Ai duket kaq i ndyrë”, “Ndoshta Selenës i pëlqen ky lloj pisllëku”, “Kjo është e neveritshme, nuk e di si mund ta durojë Selena këtë”, ishin vetëm disa nga komentet e mëparshme. /Telegrafi/