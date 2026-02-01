Benita thotë se është e penduar për puthjen me Toneyn: Ishte pa lejen time
Labinot Rexha dhe Benita Zena kanë zhvilluar një debat gjatë ditës së sotme (e diel).
Këngëtari e ka pyetur për disa ngjarje që kanë ndodhur në Big Brother VIP Kosova, kur edhe ka qenë Toney.
"A je puthur me Toneyn?", ka qenë pyetja që iu ka bërë këngëtares shqiptare.
"Toney më ka puthur pa leje. Je duke diskutuar një temë e shkuar e harruar", u shpreh ajo.
Tutje theksoi: "Jam e penduar për atë gjë. Je duke prekur diku ku nuk bën. Je duke më prekur në një gjë ku ndihem keq".
Ata kanë qenë vetëm në njohje për pak ditë, ku patën edhe disa momente afrimiteti.
Tani Benita ka shprehur haptazi pëlqim për Klodian Mihajn, i cili ka një romancë jashtë mureve të shtëpisë. /Telegrafi/
