Bellingham nuk ndalet, një tjetër rekord me fanellën e Anglisë
Jude Bellingham ka hyrë në histori duke u bërë lojtari më i ri që arrin 50 paraqitje me fanellën e ekipit kombëtar të Anglisë.
Mesfushori i Real Madridit e arriti këtë moment të rëndësishëm gjatë fushatës së “Tre Luanëve” në Kupën e Botës, duke shtuar një tjetër rekord në karrierën e tij të jashtëzakonshme.
Bellingham debutoi për Anglinë në vitin 2020 dhe që nga ajo kohë është shndërruar në një nga figurat kyçe të skuadrës së Gareth Southgate. Performancat e tij të qëndrueshme në nivel klubi dhe përfaqësues kanë bërë që ai të konsiderohet si një nga talentet më me ndikim në futbollin botëror.
Në moshën vetëm 22-vjeçare, mesfushori vazhdon të thyejë rekorde dhe të rrisë ndikimin e tij në ekipin kombëtar, duke u pozicionuar si një nga liderët e së ardhmes së Anglisë.
Ky sukses i fundit vjen si dëshmi e ngritjes së tij të shpejtë në futbollin elitar, që nga momenti kur u bë lojtari më i ri që përfaqësoi Anglinë në një turne të madh ndërkombëtar.
Bellingham luajti 73 minuta ndaj Ganës ku Anglia barazoi 0-0, derisa ylli i Realit mori çmimin 'Lojtari i Ndeshjes'. /Telegrafi/