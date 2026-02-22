Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, pak ditë më parë solli këngën e re "Çike çike", ku një varg i saj është në gjuhën shqipe.

Ajo mori reagime të shumta pozitive, duke u pritur ngrohtë nga publiku shqiptar.

Ky projekt u promovua mjaft shumë edhe nga të famshmit shqiptar, po edhe nga vetë artistja nëpër rrjete sociale.

Foto: Instagram

Ylli me origjinë nga Dibra solli së fundmi një kolazh fotografish në rrjete sociale, në mesin e tyre shfaqet edhe përkrah Dhurata Dorës.

"Ka qenë një javë shumë shumë e mirë dhe është falë jush njerëz", ka shkruar ajo.

Foto: Instagram

Bebe ka lënë të kuptohet se kënga është pëlqyer dhe se ka marrë shumë dashuri.

Kënga për vetëm dy ditë ka grumbulluar mbi 400 mijë shikime në platformën YouTube. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

YjetMagazina