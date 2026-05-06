Bebe Rexha publikon imazhe provokuese nga pushimet: Me një trup mesatar, po krijoj probleme të mëdha
Këngëtarja shqiptaro-amerikane Bebe Rexha ka tërhequr sërish vëmendje në rrjete sociale me disa fotografi të reja të publikuara në Instagram, ku shfaqet në super formë gjatë ditëve të pushimit.
Në setin e fundit, Bebe pozon me një fustan të shkurtër ngjyrë krem/ivory, me prerje të veçanta dhe detaje që e theksojnë siluetën. Veshja shoqërohet me flokë biondë të prerë shkurt, make-up të theksuar te sytë dhe aksesorë të thjeshtë, duke i dhënë paraqitjes një stil elegant, por edhe mjaft provokues.
Në disa nga fotot e tjera, artistja shihet edhe me bikini me motive leopardi gjatë një daljeje me varkë, ku ka vënë në pah linjat e saj të njohura trupore, ndërsa postimet janë shoqëruar me atmosferë tipike pushimesh – det, diell dhe momente relaksi.
Përshkrimi që ajo i vendosi fotove ishte “Me trup mesatar, po krijoj ‘probleme’ të mëdha” – një frazë me humor dhe vetëbesim, që shihet si një mesazh i drejtpërdrejtë për pranimin e trupit dhe për t’u ndier mirë me veten, pa u përshtatur me standarde të ngushta.
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Sipas asaj që lë të kuptohet nga postimet, Bebe ka shijuar disa ditë të mira pushimi me kunatën e saj, Dorinën, si dhe me disa shoqe, duke ndarë me ndjekësit momente nga udhëtimi dhe energjinë e një periudhe më të lirë nga angazhimet.
"Nuk e di se ku do të shkoj tani", Bebe Rexha publikon videon kur qante me dënesë ditën që ish-shtëpia e saj diskografike hoqi dorë nga ajo - por një vit më vonë ka një hit në krye të Billboard
Ndërkohë, këngëtarja po hyn në një fazë të rëndësishme të karrierës, pasi muajin e ardhshëm pritet të publikojë albumin e saj të katërt, “Dirty Blonde”. Disa nga këngët e albumit tashmë janë publikuar, ndërsa fansat po presin lansimin e plotë të projektit që pritet të shënojë kapitullin e radhës në muzikën e saj. /Telegrafi/
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Foto: Bebe Rexha/Instagram