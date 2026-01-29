Bebe Rexha paralajmëron rikthimin e fuqishëm në vitin 2026 me "Are You Dirty"
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka paralajmëruar një rikthim të fortë në skenën muzikore gjatë vitit 2026, pas një periudhe relativisht të gjatë pauze nga publikimi i projekteve të reja.
Artistja ka bërë të ditur se ka gati këngën e saj më të re, të titulluar Are You Dirty, e cila njëkohësisht shënon edhe rikthimin e saj zyrtar në muzikë.
Rexha ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi nga klipi i ardhshëm, i cili duket se do të jetë mjaft provokues dhe vizualisht i guximshëm.
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Një nga ndryshimet më të dukshme në pamjen e saj është stili i ri i flokëve, ku këngëtarja shfaqet me flokë të shkurtër biond, një transformim që ka ngjallur menjëherë reagime dhe komente nga fansat.
Ky projekt shënon gjithashtu një kapitull të ri në karrierën e saj muzikore, pasi bëhet fjalë për këngën e parë që Bebe Rexha do të publikojë nën kontratën e re me shtëpinë diskografike Empire.
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Kujtojmë se disa vite më parë, këngëtarja i kishte ndarë rrugët me ish-labelin e saj, Warner Records, duke hapur rrugë për një fazë të re dhe më të pavarur në krijimtarinë e saj artistike.
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Me këtë rikthim, Rexha duket e vendosur të sjellë një imazh dhe tingull më të guximshëm, ndërsa pritshmëritë për “Are You Dirty” tashmë janë të larta mes fansave dhe industrisë muzikore. /Telegrafi/
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Foto: Bebe Rexha/Instagram
Foto: Bebe Rexha/Instagram