Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka paralajmëruar një rikthim të fortë në skenën muzikore gjatë vitit 2026, pas një periudhe relativisht të gjatë pauze nga publikimi i projekteve të reja.

Artistja ka bërë të ditur se ka gati këngën e saj më të re, të titulluar Are You Dirty, e cila njëkohësisht shënon edhe rikthimin e saj zyrtar në muzikë.

Rexha ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi nga klipi i ardhshëm, i cili duket se do të jetë mjaft provokues dhe vizualisht i guximshëm.

Foto: Bebe Rexha/Instagram

Një nga ndryshimet më të dukshme në pamjen e saj është stili i ri i flokëve, ku këngëtarja shfaqet me flokë të shkurtër biond, një transformim që ka ngjallur menjëherë reagime dhe komente nga fansat.

Ky projekt shënon gjithashtu një kapitull të ri në karrierën e saj muzikore, pasi bëhet fjalë për këngën e parë që Bebe Rexha do të publikojë nën kontratën e re me shtëpinë diskografike Empire.

Foto: Bebe Rexha/Instagram

Kujtojmë se disa vite më parë, këngëtarja i kishte ndarë rrugët me ish-labelin e saj, Warner Records, duke hapur rrugë për një fazë të re dhe më të pavarur në krijimtarinë e saj artistike.



Me këtë rikthim, Rexha duket e vendosur të sjellë një imazh dhe tingull më të guximshëm, ndërsa pritshmëritë për “Are You Dirty” tashmë janë të larta mes fansave dhe industrisë muzikore. /Telegrafi/







