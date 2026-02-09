BE shqyrton mundësitë për përfshirjen e Ukrainës në marrëveshjen e paqes
Bloomberg ka raportuar se Bashkimi Evropian po përgatit disa qasje për të përfshirë anëtarësimin e Ukrainës në një marrëveshje të ardhshme paqeje.
Burimet thanë se "opsionet që po shqyrtohen përfshijnë ofrimin paraprak të Kievit me mbrojtjen që vjen me anëtarësimin në BE, si dhe qasje të menjëhershme në disa të drejta anëtarësimi", transmeton Telegrafi.
Ndërkohë, BE do t'i ofrojë Ukrainës një afat kohor të qartë hapash që duhet të ndërmarrë për të avancuar procedurën zyrtare.
Opsione të tjera që po shqyrtohen përfshijnë vazhdimin e rrugës ekzistuese të anëtarësimit ose futjen e një periudhe kalimtare me anëtarësim gradual, thanë ata.
Një përfaqësues i Komisionit Evropian i tha Bloomberg se anëtarësimi i ardhshëm i Ukrainës në BE është pjesë e diskutimeve për marrëveshjen e paqes. /Telegrafi/