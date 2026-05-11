BE miraton sanksione ndaj kolonëve izraelitë pas mbështetjes hungareze
BE-ja ra dakord të hënën të sanksionojë kolonët izraelitë për dhunën e tyre kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor, një veprim i mundësuar nga mbështetja e qeverisë së ardhshme të Hungarisë.
"Sot, arritëm një marrëveshje politike për të sanksionuar kolonët dhe subjektet ekstremiste izraelite", u tha Kaja Kallas, diplomatja më e lartë e BE-së gazetarëve pas një takimi të ministrave të punëve të jashtme në Bruksel.
"Ne po largohemi nga bllokimi politik që ishte aty për një kohë të gjatë. Dhuna dhe ekstremizmi kanë pasoja", shtoi ajo, transmeton Telegrafi.
Kallas shtoi në një postim X më herët të hënën se masat, të cilat përfshijnë ngrirjen e aseteve dhe ndalimet e udhëtimit, do të synojnë gjithashtu anëtarët e Hamasit - të cilin BE e përcakton si një organizatë terroriste - një kusht i kërkuar nga disa vende për të mbështetur sanksionet.
Sanksionet vijnë mes asaj që zëdhënësi i të Drejtave të Njeriut të OKB-së, Thameen Al-Kheetan, e përshkroi së fundmi si "zgjerim të paligjshëm të vendbanimeve" të Izraelit dhe "aneksimin e pjesëve të mëdha të Bregut Perëndimor të pushtuar".
Ato gjithashtu vijnë pas dy muajsh dhune të vazhdueshme kundër palestinezëve në territor.
BE-ja ka vendosur tashmë sanksione ndaj kolonëve të dhunshëm. Në vitin 2024, blloku sanksionoi pesë individë dhe tre subjekte "përgjegjëse për abuzime serioze dhe sistematike të të drejtave të njeriut kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor", sipas Këshillit.
Ata përfshinin Moshe Sharvit në Luginën e Jordanit, "ngacmimi fizik dhe verbal i të cilit kundër këtyre komuniteteve është përshkallëzuar që nga tetori i vitit 2023".
Por shtytja e ripërtërirë e BE-së për sanksione shtesë ishte bllokuar më parë nga ish-kryeministri hungarez Viktor Orbán, i cili kërkoi të ruante lidhjet e vendit të tij me Izraelin.
Megjithatë, Péter Magyar - i cili u betua si kryeministër i Hungarisë të shtunën e kaluar - ka treguar se do të mbështeste paketat e sanksioneve të mbështetura gjerësisht.
Sipas ligjit ndërkombëtar, të gjitha vendbanimet konsiderohen të paligjshme, me Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë që e përshkruan "praninë e vazhdueshme të shtetit të Izraelit në territorin e pushtuar palestinez" si "të paligjshme".
Izraeli kohët e fundit ka prezantuar masa që synojnë forcimin e kontrollit të tij mbi territorin në fusha duke përfshirë ligjin e pronës, planifikimin dhe licencimin. Këto lëvizje duket se bien ndesh me marrëveshjet kryesore që u nënshkruan në kuadër të procesit të paqes së Oslos në vitin 1993.
Përveç sanksioneve kundër kolonëve të dhunshëm, BE-ja po shqyrton mundësi të tjera për t'iu përgjigjur Izraelit, duke përfshirë një ndalim tregtar për produktet me origjinë nga vendbanimet ose tarifa të larta të Bashkimit Evropian për importet që synojnë ta bëjnë një tregti të tillë penguese.
Megjithatë, shumë nga këto masa do të jenë të vështira për t'u miratuar, pasi ato do të kishin nevojë ose për një marrëveshje unanime ose për një shumicë të kualifikuar midis shteteve anëtare të BE-së. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com