BE-ja vendos sanksione të reja ndaj "kriminelëve kibernetikë" të lidhur me Rusinë
Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj nëntë individëve dhe katër subjekteve që i akuzoi për kontribut në aktivitetet kibernetike të lidhura me Rusinë që synojnë bllokun, shtetet e tij anëtare dhe partnerët ndërkombëtarë.
Këshilli Evropian tha se sanksionet synojnë oficerët e inteligjencës ushtarake ruse (GRU), kriminelët kibernetikë, aktivistët e vetëshpallur dhe kompanitë private që dyshohet se janë përfshirë në operacionet kibernetike që synojnë destabilizimin e BE-së.
Blloku theksoi se masat u futën në përgjigje të një sërë aktivitetesh kibernetike të kryera përmes asaj që ai e përshkroi si një ekosistem kibernetik të lidhur me Rusinë që përfshin aktorë shtetërorë dhe joshtetërorë.
Sipas BE-së, individët dhe subjektet e synuara kontribuan në operacionet kibernetike që prekin shërbimet publike, infrastrukturën kritike dhe rrjetet qeveritare, duke shkaktuar ndërprerje dhe humbje financiare.
Blloku akuzoi gjithashtu Shërbimin Federal të Sigurisë së Rusisë (FSB) për kontrollin e disa grupeve të kërcënimit kibernetik, përfshirë TURLA-n dhe kryerjen e spiunazhit kibernetik dhe operacioneve përçarëse kundër objektivave evropiane.
BE-ja tha se anëtarët, përfshirë Francën, Gjermaninë, Poloninë,..., janë prekur nga aktivitetet kibernetike të lidhura me Rusinë.
Blloku tha se do të vazhdojë të forcojë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë, përfshirë NATO-n, për të mbështetur atë që e përshkroi si një "hapësirë kibernetike të lirë, të hapur, të qëndrueshme dhe të sigurt". /AA/